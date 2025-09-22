대기업 ‘성과급 대박’에… 상반기 월급 3.5% ↑

올해 상반기 상용 근로자 평균 월급이 지난해 같은 기간보다 3.5% 인상된 418만8000원으로 나타났다. 대기업을 중심으로 성과급 등 특별급여가 상승한 게 요인이다. 그만큼 대·중소기업 간 임금 격차는 더 벌어졌다.



한국경영자총협회는 21일 이러한 내용이 담긴 ‘2025년 상반기 규모·업종별 임금인상 현황 분석’을 발표했다. 지난해 상반기 상용근로자 월평균 임금총액(초과급여 제외)은 전년 대비 2.2% 올랐는데, 올해는 그보다 1.3%포인트 더 상승하며 인상 폭이 확대됐다.

사진=한국경영자총협회 제공

임금 항목별로는 기본급 등 정액급여가 2.9% 오른 363만8000원, 성과급 등 특별급여가 8.1% 오른 55만원이다. 정액급여 인상률은 0.6%포인트 하락했고, 특별급여 인상률은 전년 동기(-5.7%)보다 13.8%포인트 상승했다. 특별급여는 역대 두 번째로 높은 수준이다.



기업 규모별로는 대기업이 중소기업보다 상승률이 높았다. 대기업(300인 이상 사업체)의 월평균 임금총액은 619만9000원으로 5.7% 인상됐지만, 중소기업(300인 미만 사업체)은 2.7% 오른 373만9000원에 그쳤다. 이에 따라 대·중소기업 간 임금 격차는 지난해 상반기 222만6000원에서 246만원으로 23만4000원 늘어났다.



대기업의 정액급여는 3.4% 오른 461만원, 특별급여는 12.8% 상승한 159만원으로 조사됐다. 중소기업의 정액급여(342만1000원)와 특별급여(31만8000원) 상승률은 각각 2.6%, 3.0%로 대기업보다 낮았다. 경총 하상우 경제조사본부장은 “올해 상반기는 대기업의 높은 특별급여 인상률이 전체 임금 상승률을 끌어올린 것으로 보인다”고 분석했다.



업종별로는 금융·보험업이 월평균 임금총액(805만1000원)과 인상률(7.2%) 모두에서 1위를 차지했다.

