IMF “AI 도입으로 부의 불평등 확대 될 것”

인공지능(AI) 도입으로 임금 불평등이 개선될 수 있지만 자산 수익률 상승 효과 등에 따라 부의 불평등 정도는 더 심화할 수 있다는 국제통화기금(IMF)의 연구 결과가 나왔다.

21일 관계 당국에 따르면 IMF는 최근 연구보고서 ‘AI 도입과 불평등’(AI adoption and inequality)’을 통해 AI 기술 도입이 임금·자산 불평등에 미치는 영향을 분석했다. 보고서는 △사람이 하던 업무를 AI가 대체하면서 생기는 임금 감소 △노동 생산성 향상에 따른 임금 증가 △데이터 효율성 개선 등에 따른 자산 수익률의 상승 등의 효과를 추정했다.



우선 AI가 인간의 업무를 대체하면서 예상되는 임금 감소는 주로 고소득 노동자에 나타날 것으로 분석됐다. AI 기술과 관련성이 높은 직업군이 저소득 노동자보다 고소득 노동자에 더 많기 때문이다. 실제 소득 상위 10% 노동자 중 AI로 업무를 대체할 수 있는 직종의 종사자는 약 60%에 달했지만, 하위 10% 노동자는 15%에 불과했다. AI가 고소득 노동자의 업무를 대체해 임금이 줄어들면 임금 불평등 지니계수(1에 가까울수록 불평등)는 기준 시나리오 대비 1.73%포인트 감소할 것으로 예측됐다.



하지만 AI 도입이 고소득층의 부를 늘려주는 효과는 더 큰 것으로 분석됐다. AI의 도움을 받아 노동생산성이 향상되면서 일부 고소득층의 경우 임금 수준이 오히려 높아질 수 있다는 것이다. 아울러 AI가 데이터 효율성을 높여 자본 수익률을 크게 끌어올릴 수 있다는 점도 고소득층에 유리한 요소로 꼽혔다. 결국 이런 노동생산성 향상, 자산 수익률 증가 효과로 AI 도입에 따른 부의 불평등 지니계수는 7.18%포인트 상승할 것으로 추정됐다.

