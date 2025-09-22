증류식 소주·고급 맥주… 마음 담은 한잔 어때요 [추석선물특집]

일품진로·일품진로 오크25·일품진로 오크43 선물세트

◆하이트진로



하이트진로가 추석 명절에 소중한 사람들에게 감사의 마음을 전달할 수 있도록 100년 역사와 정통성을 담은 선물세트를 선보인다.



하이트진로는 프리미엄 증류식 소주 브랜드 ‘일품진로’ 선물세트 3종을 출시했다. 올해는 처음으로 ‘일품진로 오크25(알코올 도수 25도)’를 추가해 더욱 다양한 구성과 가격대로 선물세트를 기획했다.



일품진로 오크25 선물세트는 375mL 3병과 전용 온더락잔 2개로 구성했다. 일품진로 오크25는 완성도 높은 목통 숙성 원액만을 하이트진로의 독자적인 노하우로 블렌딩해 차원이 다른 향과 풍미가 돋보이는 제품이다.



‘일품진로 오크43(알코올 도수 43도)’ 선물세트는 375mL 2병과 온더락잔 2개로 구성했다. 일품진로 오크43은 엄격한 온도, 습도 관리하에 보관해온 12년 이상 목통 숙성 원액을 블렌딩해 깊고 부드러운 맛을 자랑한다.



하이트진로 100년 증류주 노하우의 정수인 일품진로(알코올 도수 25도) 선물세트는 375mL 3병과 온더락잔 2개를 담았다. ‘일품진로’는 향과 풍미가 가장 뛰어난 중간 원액만 사용, 영하의 온도에서 잡미, 불순물을 걸러내는 냉동여과공법 후에 최적의 숙성 기간을 거친다. 깔끔하고 부드러운 목넘김과 은은한 맛을 구현한 것이 특징이다.

고메 챌리스 나폴리 맛피아 에디션

◆오비맥주



벨기에 프리미엄 맥주 브랜드 스텔라 아르투아는 이 계절의 풍요로움을 더욱 특별하게 해줄 미식 캠페인을 선보인다. ‘나폴리 맛피아’로 잘 알려진 권성준 셰프를 한국 공식 앰배서더로 발탁한 스텔라 아르투아는 맥주와 요리가 어우러지는 고품격 경험을 제안하며 브랜드 철학을 전한다.



스텔라 아르투아는 이번 협업의 결과물로 권성준 앰배서더와의 협업 한정판 패키지 ‘고메 챌리스 나폴리 맛피아 에디션’을 선보인다. ‘고메 챌리스 나폴리 맛피아 에디션’은 스텔라 아르투아의 전용잔 ‘챌리스(Chalice)’에서 영감을 받아 디자인된 5단 도자기 접시 세트, 권 셰프가 직접 개발한 레시피 카드, 스텔라 아르투아 캔맥주로 구성됐다. 스텔라 아르투아를 상징하는 붉은 컬러가 돋보이는 접시 세트는 애피타이저부터 디저트까지 다양한 요리를 담을 수 있어 집에서도 고급 레스토랑 같은 식사 분위기를 연출할 수 있다. 레시피 카드에는 ‘스텔라에 브레이징한 소고기찜’, ‘가지 카포나타’, ‘샤프란 리조또’, ‘티라미수’ 등 스텔라 맥주와 어울리는 4가지 요리가 담겨 있어, 소비자들이 직접 미식의 품격을 경험할 수 있도록 돕는다.

