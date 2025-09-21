2025 노원거리페스티벌 '댄싱노원' [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

21일 서울 노원구 노원역 일대에서 노원구 대표 거리 퍼레이드형 축제 2025 노원거리페스티벌 '댄싱노원'에서 참가자들이 댄싱퍼레이드 경연을 펼쳤다. 이번 축제는 9월 20일∼21일 2일간 열렸다.

퍼레이드존에서는 국내 73개팀, 해외 3개팀 총 76팀이 참여한 댄싱퍼레이드 경연이 열렸다. 20일에는 팝핀현준과 함께하는 대규모 플래시몹이 진행됐다.

댄싱테미존에서는 올스타일 3ON3배틀, 청년댄스팀 배틀이 치뤄졌다. 가족테마존에서는 마임, 인형극, 서커스 등 가족이 함께 즐길 수 있는 공연이 열렸다.

