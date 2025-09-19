“이런 경우 처음 본다”…태풍 3개, 동시에 등장한 이유

북서태평양이 ‘태풍 공장’처럼 변했다.

불과 이틀 사이 3개의 열대저압부가 모두 태풍으로 발달하면서 한반도에도 주말 내내 비가 이어질 전망이다.

기상청은 19일 “국내 직접 상륙 가능성은 낮지만, 간접 영향으로 전국 곳곳에 강한 비가 쏟아질 수 있다”며 주의를 당부했다.

◆연달아 발생한 ‘트리플 태풍’

18일 제17호 태풍 미탁(Mitag)이 발생한 데 이어, 같은 날 밤 제18호 태풍 라가사(Ragasa)와 제19호 태풍 너구리(Neoguri)까지 잇따라 모습을 드러냈다.

미탁은 세력이 크지 않아 홍콩 방향으로 이동 중이다. 20일쯤 열대저압부로 약화될 가능성이 크다.

너구리는 일본 동쪽 해상으로 북상하다가 21일부터 동쪽 바다로 빠져나갈 것으로 전망된다.

라가사는 올해 태풍 중 상위권 위력으로 강도 ‘중(3등급)’까지 발달할 가능성이 크다.

필리핀 루손섬 북쪽과 대만 남부, 중국 광둥성 일대에 직접 또는 간접적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

다만 북쪽으로 방향을 틀 경우 한반도에도 영향을 줄 수 있어 주시가 필요하다.

◆한반도는 ‘가을 장마’

3개의 태풍이 동시에 활발히 움직이는 가운데, 우리나라에는 서쪽에서 다가오는 저기압 영향이 겹친다.

오는 20일 새벽부터 아침에는 집중호우가 예상된다. 충남 남부 서해안과 전북 서해안은 시간당 30㎜ 안팎의 강한 비 가능성이 있다.

예상 누적 강수량은 전국 10~60㎜, 강원 동해안은 21일 오전까지 최대 40㎜다.

최근 강릉 등 동해안 지역은 잦은 비로 저수율이 회복세를 보이는 가운데, 이번 비가 추가 수자원 확보에는 도움이 될 전망이다.

강수 뒤에는 선선한 가을 날씨가 이어진다.

기상청은 “상공에 시원하고 건조한 공기가 자리 잡은 상태에서 동풍이 유입되면서 초가을다운 신선한 기온이 당분간 유지될 것”이라고 설명했다.

낮 기온은 평년보다 다소 낮아 쾌적한 야외 활동이 가능할 것으로 보인다.

