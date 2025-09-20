GS칼텍스, 여수지역 소외 이웃에 1억원 ‘한가위 온정 나눔’

GS칼텍스가 19일 여수세계박람회장에서 ‘2025년 GS칼텍스와 함께하는 한가위 사랑의 온정 나누기’ 행사를 열고, 여수시역 소외 이웃에게 1억원 상당의 생필품과 쌀을 전달했다.

온정 나누기 행사는 정기명 여수시장, 백인숙 여수시의회의장, 정철섭 여수시지역사회보장협의체 민간위원장, 김성민 GS칼텍스 CSEO/각자대표 겸 생산본부장, 지역 복지기관 관계자, GS칼텍스 자원봉사자 등 70여 명이 참여했다.

GS칼텍스 한가위 사랑의 온정나누기 행사장에 참석한 주요 내빈과 복지기관 및 GS칼텍스 자원봉사자들이 지역내 소외이웃에 전달될 생필품 꾸러미세트를 제작하고 있다. GS칼텍스 제공

GS칼텍스는 1억원을 들여 여수에서 생산된 20㎏ 쌀 1080포를 지역 내 135개 복지기관에 전했다. 또 식료품 꾸러미 세트 700개는 지역 내 저소득 가정 및 북한 이탈주민 가정에 추석 전에 전달될 예정이다.

정기명 시장은 GS칼텍스 한가위 온정 나누기 20주년을 기념해 감사패를 전달하면서 “항상 지역사회의 어려운 이웃과 명절을 함께해온 GS칼텍스에 깊이 감사드린다”고 말했다.

김성민 GS칼텍스 생산본부장은 “GS칼텍스가 지역사회와 함께 해온 지난 20년의 여정은 무척 뜻깊은 시간이었다”면서 “앞으로도 여수시와 긴밀히 협력해 지속 가능한 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.

2005년부터 이어진 GS칼텍스의 ‘한가위 사랑의 온정 나누기’ 행사는 여수지역 대표 명절 나눔 행사로 올해까지 누적 지원 금액은 18억원에 달한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지