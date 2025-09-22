모두의연구소-위니브, '2025 제주 AI 컨퍼런스' 개최

AI·SW 교육 전문기관 모두의연구소가 제주 지역 AI·SW 교육 기업 위니브(Weniv)와 함께 오는 10월 10일(금)~11일(토) 양일간 ‘2025 제주 AI 컨퍼런스’를 개최한다.

올해 컨퍼런스는 ‘AI, 모두를 위한 미래 지식을 넘어 혁신으로’라는 주제 아래, 최신 AI 기술 트렌드와 산업별 활용 사례를 공유하고 미래 혁신 방안을 모색하는 장으로 마련된다.

모두의연구소는 매년 서울에서 600명 이상이 참여하는 국내 AI 컨퍼런스 ‘모두콘(MODUCON)’을 운영해왔다. 제주에서는 지난해 처음 AI 컨퍼런스를 열어 약 200명이 참가하며 성황을 이뤘다. 올해는 한층 확대된 규모와 프로그램으로 돌아와, 서울을 넘어 제주에서도 AI 가치 확산과 산학 교류를 이어간다.

이번 프로그램은 AI 트렌드, 생성형 AI, 산업 현장 적용 사례, 개발자 커리어, 스타트업 환경 변화 등 다채로운 주제를 다루며 강연과 실습 세션이 함께 진행된다.

이번 행사는 모두의연구소와 위니브를 비롯해 (사)제주산학융합원, (재)제주창조경제혁신센터, 제주스타트업협회, 벤처기업협회 제주지회, Microsoft, 업스테이지, Google Developer Group Jeju가 공동 주관한다.

또한 모두의연구소는 올해 말 제주대학교·위니브와 협력해 ‘프론트엔드 제주 런케이션 과정’을 개설할 예정이다. 이 과정은 숙박·교육·프로젝트를 결합한 몰입형 학습 모델로, 학습자들이 제주 현지에서 집중적으로 AI와 SW를 배우고 실무 프로젝트를 경험할 수 있도록 설계됐다. 현재 수강생 모집이 진행 중이다.

한편, 모두의연구소는 함께 지식을 공유하고 성장하는 AI·SW 전문 교육 기업이다. 대학원 수준의 AI 심화과정을 학습하는 AI 혁신학교 아이펠, 자기주도 학습 기반 구직자·재직자 대상 부트캠프 액티브러닝 캠프, 기업 맞춤형 AI 기업교육, 전문가 직강의 실무 중심 온라인 강의까지 다양한 교육 서비스를 통해 개인과 조직의 성장을 돕고 있다. 각 서비스는 현업과 밀착된 콘텐츠와 커뮤니티 중심 학습 문화를 바탕으로 연결되어, 기술을 통해 더 많은 사람들이 더 나은 미래를 꿈꿀 수 있도록 지원한다.

