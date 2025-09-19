[속보] 李대통령 지지율 2%p↑ 60%… 긍정평가 1위 ‘경제·민생’ [한국갤럽]

이재명 대통령의 국정 지지율이 60%를 기록했다는 여론조사 결과가 19일 나왔다.

이재명 대통령이 18일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 수석보좌관회의에서 국민의례를 하고 있다. 대통령실통신사진기자단

한국갤럽이 지난 16∼18일 전국 만 18세 이상 1001명을 대상으로 이 대통령의 직무 수행에 관한 의견을 물은 결과 응답자의 60%가 ‘잘하고 있다’고 평가했다. 이는 지난주보다 2%포인트(p) 상승한 수치다. ‘잘못하고 있다’는 응답은 31%로 전주 대비 3%p 하락했다. ‘의견 유보’는 9%로 집계됐다.

이 대통령의 국정 수행을 긍정 평가한 이유로는 ‘경제·민생’이 13%로 가장 높은 비중을 차지했다. ‘소통’(12%), ‘외교’·‘전반적으로 잘한다’(각 11%)가 뒤를 이었다.

부정 평가 이유로는 ‘외교’가 18%로 가장 높았다. 이어 ‘과도한 복지·민생지원금’(10%), ‘전반적으로 잘못한다’(9%), ‘독재·독단’(8%) 순으로 나타났다.

정당 지지도는 더불어민주당이 41%, 국민의힘이 24%를 각각 기록했다. 민주당 지지도는 지난 조사 대비 1%p 하락했고 국민의힘 지지도는 같았다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당 3%, 진보당 1%로 각각 집계됐다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 44.9%, 응답률은 11.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

