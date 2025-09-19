김종국, 2세 걱정 없겠네…법의학자도 인정한 정자왕 "2억 1500만마리"

KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들' 화면 캡처

최근 결혼한 가수 김종국이 '정자왕'으로 인정받았다.

지난 18일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'에는 법의학자 유성호 교수가 게스트로 출연해 MC들을 만났다.

이날 오프닝에서 MC들이 "TV를 잘 안 보신다고 하던데?"라는 질문을 던졌다. 유성호 교수가 "자주 보지는 않는다. 그래서 최신 프로그램에 좀 약하다"라고 고백했다.

이에 MC 송은이가 "김숙 씨 근황에 오해가 있다고?"라며 궁금해했다. 유성호 교수가 "구본승 씨랑 결혼하신다고 하더라"라고 해 웃음을 샀다. 김숙이 "가짜뉴스"라고 선을 그었음에도 불구하고 "전혀 근거가 없는 거냐?"라고 물어 폭소를 안겼다.

이를 지켜보던 MC 주우재가 "진짜 결혼하는 건 이쪽이다"라면서 가수 김종국을 가리켰다. 유성호 교수가 "여기 결혼하시는 건 안다, 아내가 얘기해줘서"라고 말했다.

특히 유성호 교수가 "아니, 제가 예전부터 김종국 씨가 '정자왕'이라고 알고 있는데, 제 기억에 1ml에 2억 마리가 넘는다고 하더라"라며 놀라워했다. "이게 대단한 게 맞냐?"라는 출연진의 물음에는 "그 정도면 대단하죠"라고 받아쳤다.

송은이는 "우리가 농담처럼 얘기하다가 법의학자 입에서 이런 말이 나오니까, (김종국은) 뿌듯하겠어~"라고 했다. 김종국이 흡족한 미소를 지어 눈길을 끌었다.

