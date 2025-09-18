세계일보

UNGC 새 이사에 최수연 대표

입력 : 2025-09-18 20:05:48 수정 : 2025-09-18 21:28:33
이정한 기자 han@segye.com

최수연(사진) 네이버 대표가 유엔 글로벌콤팩트(UNGC) 신임 이사로 선임됐다. 최 대표는 앞으로 3년간 정기 이사회와 주요 활동에 참여한다.

 

18일 네이버에 따르면 최 대표는 안전한 인공지능(AI) 생태계 조성을 위한 국제 논의를 선도한 공로를 인정받았다.

 

UNGC는 167개국 2만5000여개의 기업·기관이 참여하는 세계 최대 자발적 기업 시민 이니셔티브다.


