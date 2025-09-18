“에버랜드서 ‘케데헌’ 분장·K분식 맛봐요”

에버랜드가 K컬처 열풍을 일으키고 있는 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌) 테마존을 26일 오픈한다. 테마존에서는 다채로운 즐길거리를 통해 ‘헌트릭스’, ‘사자 보이즈’, K분식 등 케데헌 속 인기 캐릭터와 세계관을 올 연말까지 경험할 수 있다.



케데헌 테마존은 에버랜드 축제콘텐츠존 일대에 조성된다. 한옥 스타일의 테마존 정문에 들어서면 ‘골든’, ‘소다팝’ 등 인기 주제곡(OST)이 흘러나온다. ‘헌트릭스’ 등 캐릭터별 스토리를 미션형 게임과 인터랙티브 포토존 등을 통해 특별하게 경험할 수 있는 체험존도 여럿 마련된다.



케데헌의 세계관을 경험할 수 있는 먹거리와 굿즈 등도 다양하다. 축제콘텐츠존 인근 스낵버스터 레스토랑은 연말까지 ‘사자 보이즈의 단골 분식집’ 콘셉트로 변신한다. 작품 속 ‘헌트릭스’ 멤버들의 먹방으로 화제가 됐던 라면, 김밥 등 K분식 메뉴를 다양하게 선보인다. 케데헌 분장 체험실에서는 저승사자 도포와 갓, 아이돌 무대의상 등을 빌려 입고 ‘헌트릭스’, ‘사자 보이즈’ 캐릭터로 변신할 수 있다.

