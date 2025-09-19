SK네트웍스, 글로벌 포럼 ‘AI WAVE’ 성료

SK네트웍스는 지난 17일 서울 광진구 워커힐 호텔앤리조트에서 ‘SK네트웍스 인공지능(AI) 웨이브(WAVE) 2025’를 열고 회사의 AI 관련 글로벌 투자 포트폴리오를 소개했다고 18일 밝혔다. AI 웨이브는 유망 AI 스타트업이 미래 비전을 제시하고 이를 바탕으로 스타트업과 투자자 간 연결과 교류를 확대하기 위해 SK네트웍스가 주최하는 행사로, 2023년에 이어 2회째를 맞았다.



이번 행사에서는 거대언어모델(LLM) 기술 경쟁력을 바탕으로 기업고객에게 필요한 AI 모델과 시스템 구축을 지원하는 ‘업스테이지’, 지난해 말 우리나라 최초로 제약산업에 특화된 생성형 AI 솔루션을 출시하고 국내외로 사업 확장을 추진 중인 ‘피닉스랩’ 등의 기술 발표가 이뤄졌다.



최성환 SK네트웍스 사업총괄 사장은 “정부 주도의 과감한 투자와 공공·민간 협력 모델을 통해 한국만의 AI 생태계를 구축하고 글로벌 표준과의 정합성 확보 및 국내외 파트너십 활용을 통한 기술 생태계 확장에 나서야 한다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지