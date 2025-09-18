재개발 정보 알고 주택 구입?...국힘 중앙윤리위, 조병길 부산 사상구청장 조사

국민의힘 중앙윤리위원회가 조병길 부산 사상구청장의 사전 정보를 통한 재개발 주택 매입 의혹에 대한 조사에 나섰다.

18일 국민의힘 등에 따르면 최근 중앙윤리위원회는 조 구청장에 대한 조사에 착수했고, 국민의힘 부산시당과 사상구 당원협의회에 진상 파악 등을 지시했다.

국민의힘 부산시당 관계자는 “당원은 물론, 구·시의원 등의 항의성 민원이 빗발치고 있어 중앙당에 즉각적인 조처를 요청할 예정”이라고 설명했다.

조 구청장은 지난 2월 부부 공동명의로 사상구 괘법 1구역 주택을 구입했는데, 구청장 지위를 이용해 사전에 재개발 정보를 입수해 부동산을 사들였다는 의혹을 받고 있다. 해당 지역은 지난 5월 정비구역 지정고시가 됐고, 지난달 재개발 추진위원회가 구성됐다. 이에 재개발 허가권자가 재개발될 것을 알면서 ‘알박기’를 했다는 의심을 사고 있다. 더불어민주당 사상구 지역위원회는 이달 5일 사상구청 앞에서 조 구청장을 규탄하는 기자회견을 열고, 구청장실을 항의 방문했다. 더불어민주당 부산시당은 조 구청장의 주택 매입이 법률 위반 소지가 있는 것으로 보고 경찰 고발 등 법적 대응에도 나설 예정이다.

조 구청장은 노후용으로 실거주를 위한 주택을 매입했고, 사전정보 없이 부동산업체에서 매물 소식을 듣고 계약했다는 입장이다.

