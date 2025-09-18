“갱년기인 줄 알았는데”…이경실, ‘2기’ 진단 받은 병명은?

이경실이 지방간 2기를 진단받았다. 뉴스1

개그우먼 이경실의 건강에 적신호가 켜졌다.

17일 방송된 채널A ‘스타건강랭킹 넘버원’에서는 소화불량과 비만을 주제로 출연진들의 건강 검진을 진행했다.

김세완 가정의학과 전문의는 소화불량성 비만 위험 지표를 들고나와 출연진들의 전반적인 비만 위험도와 소화 관련 지표를 바탕으로 순위를 책정했다.

이경실은 비만 고위험군 3위에 이름을 올려 모두를 놀라게 했다. 그는 내장지방이 많고 소화 효소가 떨어진 상태였다. 갱년기로 인한 소화불량 주의를 통보받았다.

특히 이경실은 이날 내장지방뿐만 아니라 지방간 2기 진단을 받아 모두를 충격에 빠뜨렸다. 소화불량이 반복되면 그로 인해 장의 독소가 쌓이면서 노폐물이 지방으로 전환돼 비만을 유발한다는 것.

이날 이경실은 다이어트가 시급하다고 전문의들의 경고를 받았다. ‘스타건강랭킹 넘버원’ 캡처

김 전문의는 “이경실은 겉보기에는 건강해 보이는 체형이지만, 복부 CT의 경우 내장지방이 복부지방에 비해 많은 상태”라고 설명했다. 이에 이경실은 “요즘은 조금만 먹어도 배가 나오더라. 완경 이후에는 더 그렇다”고 고충을 토로했다.

김 전문의는 “이경실의 복부 초음파 결과 지방간이 발견됐다. 중등도 지방간 2기로 몸 안팎으로 다이어트가 시급하다”고 밝혔다. 또 “현재 이경실의 소화력도 그다지 좋은 상태가 아니다. 체내 염증이 쌓이고 있다”고 경고했다.

안원식 양한방 전문의는 “중년 여성의 경우 완경 이후 찾아오는 갱년기의 영향일 수 있다. 갱년기에는 음식 분해력이 떨어져 지방간이나 세균 불균형의 진행이 가속될 수 있다”고 설명했다.

이날 전문의들은 이경실에게 건강을 위해서라도 복부 지방을 줄이는 것이 가장 중요하다고 입을 모아 충고했다.

한편, 이날 지석진은 공개된 건강 랭킹에서 적혈구의 모양이 보름달처럼 둥글고 예쁘게 생겨 ‘적혈구 미남’이라는 새로운 별명을 얻어 눈길을 끌었다.

이와 반대로 찌그러진 한다감의 적혈구가 공개되자 지석진은 ‘적혈구 추녀’라고 놀리는가 하면, 독고영재 역시 “다감 씨가 별에서 온 줄 알았다”며 너스레를 떨어 한다감의 부끄러움을 유발해 시청자들에게 웃음을 안겼다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지