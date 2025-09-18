'커크 언급 논란' ABC 지미 키멜 토크쇼 무기한 중단…美 정치풍자 '입틀막' 본격화하나

미국 ABC 방송이 자사의 대표 심야 코미디 토크쇼인 ‘지미 키멜 라이브!’의 무기한 제작 중단을 전격 결정했다. 찰리 커크 사망 사건과 관련해 키멜이 토크쇼 내에서 한 발언을 미 연방통신위원회(FCC) 위원장이 문제 삼은지 하루 만에 나온 결정이다. 평소 정치풍자에 불편함을 드러내 왔던 미 보수진영이 자신들에게 비판적인 코미디언들에 대해 본격적 탄압에 나섰다는 비판도 나온다.

ABC 방송을 소유한 미디어그룹 넥스타는 17일(현지시간) 공식 성명을 통해 “ABC가 ‘지미 키멜 라이브!’ 프로그램의 제작을 당분간 중단하기로 했다”고 발표했다. 넥스타의 방송부문 사장 앤드류 알포드는 “찰리 커크 사망과 관련한 진행자 키멜 씨의 발언은 국가 정치 담론의 중요한 시기에 모욕적이고 무례한 발언이며, 우리 지역 사회의 다양한 의견이나 견해, 가치를 반영하지 않는다고 생각한다”라고 덧붙였다. 이번 폐지가 키멜의 커크 관련 발언 영향임을 사실상 인정한 것이다.

키멜은 지난 15일 방송에서 “MAGA(마가) 갱단이 찰리 커크를 살해한 아이를 자신들과는 다른 인물로 규정하려 애쓰면서 이를 통해 정치적 이득을 취하려고 온갖 수단을 다한다”라고 말한 바 있다. 정치 풍자의 일환으로 나온 발언이지만 보수진영은 곧바로 반발했고, 급기야 브랜던 카 연방통신위원회(FCC) 위원장의 경고가 나왔다. 카 위원장은 17일 보수 성향 팟캐스트와 인터뷰에서 키멜의 발언에 대해 “미국 국민을 속이려는 조직적인 노력”의 일환이라고 지적하며, 자신의 기관이 “검토 가능한 대응책을 마련할 것”이라고 밝혔다. ABC 방송에 대한 방송 면허 취소 등 징계 가능성을 언급한 것이다.

이에 하루 만에 ABC가 백기를 들고 ‘지미 키멜 라이브!’ 제작 무기한 중단을 결정했다. 키멜과 ABC의 계약이 1년여 남아있어 이번 결정은 사실상의 프로그램 폐지로 평가된다. ‘지미 키멜 라이브!’는 미국에서 최상위권 인기를 유지 중인 심야 코미디 토크쇼로 특히 젊은층들의 지지가 절대적이라 그동안은 재계약이 유력했었다.

앞서 미국 CBS 방송이 심야 프로그램 시청률 1위를 달리던 자사의 심야 코미디 토크쇼 ‘더 레이트 쇼 위드 스티븐 콜베어’를 계약이 남아있는 내년 5월까지만 제작한 뒤 폐지한다고 발표한 바 있다. 이에 미 작가조합은 콜베어가 트럼프 미국 대통령의 심기를 건드리는 농담을 방송에서 지속적으로 해온 것이 폐지 원인일 수 있다는 규탄 성명을 내기도 했다.

키멜도 콜베어의 프로그램이 폐지된 데 인터뷰를 통해 극렬 비판했다. 키멜은 지난달 미국 연예전문지 버라이어티와 인터뷰에서 “미국에서 이런 일이 벌어지고 있다는 사실에 우리 모두 충격을 받고 실망했고, 우파 진영에서 더 많은 사람들이 나서서 ‘이건 아니야!’라고 외치지 않는 것에도 실망했다”라고 밝혔다. 키멜은 당시 ‘현재의 정치 상황과 트럼프에 대한 생각은 어떠한가’라는 질문에 “며칠 전 행사에서 트럼프가 야유받는 것을 봤는데 정말 기분이 좋았다”며 “그가 야유를 받는다는 건, 미국이 이제 (뭔가 잘못되었다는 걸) 눈치채기 시작했다는 것”이라고 반트럼프적 시각을 숨김없이 드러내기도 했다.

