삼성물산, 1.4조 카타르 태양광 발전 따냈다

삼성물산 건설부문이 1조4000억원대 카타르 최대 태양광 발전 프로젝트를 따냈다.



삼성물산은 카타르 국영 에너지 회사인 카타르에너지가 발주한 태양광 발전 프로젝트 낙찰 통지서를 수령하고 카타르에너지와 서명식을 열었다고 17일 밝혔다. 수주액은 약 1조4600억원 규모로, 삼성물산은 설계·조달·시공(EPC)을 맡았다.

카타르 듀칸 태양광 발전 서명 행사에서 오세철 삼성물산 대표이사 사장, 사드 알 카비 카타르 에너지 CEO 등 관계자들이 기념 촬영하고 있다. 삼성물산 제공

이번 프로젝트는 카타르 수도인 도하에서 서쪽으로 80㎞ 떨어진 듀칸 지역에 2030년까지 총 발전용량 2000㎿ 규모의 태양광발전소를 건설하는 사업이다.



부지 규모는 여의도 면적의 9배에 달하는 27㎢이며, 사용되는 태양광 패널은 274만장에 달한다. 이는 카타르 75만가구에 전력을 공급할 수 있는 수준으로 추산됐다.



이번 프로젝트가 카타르 최대 태양광 발전 프로젝트이자 한국 건설 기업이 시공하는 태양광 발전사업 중 역대 최대 용량이라고 삼성물산은 설명했다.



삼성물산은 설계부터 시공까지 전 과정을 단독 수행할 예정이다. 삼성물산 관계자는 “태양 추적식 트래커를 적용해 발전량을 최대화하고, 중동 사막의 고온 환경에서도 이상 없이 작동하는 인버터를 설치해 발전 효율을 높일 계획”이라고 했다.



듀칸 태양광 발전은 신재생 에너지를 중심으로 에너지 전환을 가속하는 ‘카타르 국가 비전 2030’의 핵심 프로젝트로 꼽힌다. 삼성물산은 앞서 라스라판과 메사이드 지역에서 875㎿ 규모의 태양광 발전 프로젝트를 성공적으로 수행한 데 이어 듀칸 프로젝트까지 수주하면서 카타르 전체 태양광 발전 용량의 80%가량을 단독으로 맡게 됐다.



김성준 삼성물산 ES영업본부장(부사장)은 “태양광 발전 프로젝트를 비롯해 카타르에서 다수 프로젝트를 수행하며 쌓은 신뢰를 바탕으로 신재생에너지 EPC 분야 리더십을 더욱 강화하게 됐다”고 말했다.

