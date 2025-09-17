군산시 '국가유산야행' 11년 연속 선정…사업비 9억원 최다 지원

전북 군산시가 국가유산청이 주관하는 ‘2026년 국가유산야행’ 공모 사업에 선정됐다. 2016년 이후 11년 연속이다.

군산시는 이를 통해 내년 사업비로 역대 가장 많은 9억3500만원을 확보해 더욱 풍성하고 다채로운 프로그램을 운영하는 등 안정적인 행사 기반을 마련하게 됐다.

지난달 전북 군산 원도심 국가유산 일원에서 펼쳐진 국가유산야행 모습. 군산시 제공

국가유산야행은 야간에 국가유산과 주변 문화시설을 개방해 특별한 경험을 제공하는 대표적인 문화 향유 프로그램이다. 군산시는 지난 10년간 근대문화유산을 활용한 특화 프로그램과 지역 상권 연계, 시민 참여 콘텐츠로 큰 호응을 얻었다.

지난달 22∼23일, 29~30일 4일간 군산 원도심 국가유산 일원에서 개최된 올해 행사에서는 처음으로 미디어아트를 추가로 도입해 하루 평균 3만명이 방문하는 등 전국적인 행사로 자리 잡았다.

군산시는 이번 최대 예산 확보를 발판 삼아 국가유산 보존과 지역 경제 활성화라는 두 가지 목표를 동시에 달성할 방침이다. 시 관계자는 “내년 사업에서는 지역의 역사적 가치를 재조명하고, 군산만의 차별화된 야간 콘텐츠를 선보일 것”이라며 “특히 주민이 직접 만들어가는 프로그램 개발에도 힘쓸 계획”이라고 말했다.

