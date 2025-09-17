뉴진스, '어텐션'도 넘겼다…다섯 번째 스포티파이 5억 스밍↑

그룹 '뉴진스(NewJeans)'의 데뷔곡 '어텐션(Attention)'이 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 5억 스트리밍을 돌파했다.

17일 스포티파이에 따르면 뉴진스 데뷔 앨범 '뉴 진스(New Jeans)'의 트리플 타이틀곡 중 하나인 '어텐션(Attention)'이 지난 15일 기준 5억 7만 6255회 재생됐다. 뉴진스 통산 다섯 번째 5억 스트리밍 곡이다.

2022년 8월에 선보인 '어텐션'은 감각적이고 리드미컬한 도입부, 세련된 비트와 멤버들의 청량한 음색이 인상적이다. 이 노래는 공개와 동시에 국내외 차트에서 돌풍을 일으키며 신드롬급 인기를 끌었다. 에너지 넘치면서도 쿨한 퍼포먼스 또한 눈도장을 받았다.

하이브 뮤직그룹 레이블 어도어(ADOR) 소속 아티스트인 뉴진스는 지금까지 총 15개의 스포티파이 억대 스트리밍 곡을 배출했다. 'OMG'와 '디토(Ditto)'가 8억 회 이상이다. 뉴진스가 지금까지 발표한 모든 노래의 스포티파이 합산 누적 재생수는 67억 회를 넘는다.

