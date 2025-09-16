[속보] 3명 살해한 관악구 칼부림 피의자 신상 공개…41세 김동원

서울 관악구 피자가게에서 흉기를 휘둘러 3명을 살해한 혐의를 받는 피의자의 신상 정보가 16일 공개됐다.

서울경찰청은 이날 ‘신상정보공개 심의위원회’를 개최하고 피의자 41세 김동원씨의 신원을 공개하기로 결정했다고 밝혔다.

경찰은 “피해의 중대성, 범행의 잔인성이 인정되고 범행 증거도 충분하며 범죄예방 등 공공의 이익을 위해 필요하다고 판단했다”고 설명했다. 김씨 역시 공개 결정에 이의가 없다는 의사를 표했다.

신상 정보는 이날부터 내달 16일까지 서울경찰청 홈페이지를 통해 공개된다.

김씨는 3일 관악구 조원동에서 자신이 운영하던 피자가게에서 프랜차이즈 본사 직원과 인테리어 업자 부녀 등 3명을 주방에 있던 흉기로 살해한 혐의를 받는다.

그는 스스로 목숨을 끊으려다 다쳐 일주일간 병원에서 치료받았고, 지난 10일 퇴원 직후 경찰에 체포됐다.

김씨는 인테리어 관련 시비에 격분해 이 같은 범행을 저지른 것으로 조사됐다. 그는 12일 경찰에 구속된 상태다. 경찰은 김씨를 조만간 검찰에 송치할 예정이다.

