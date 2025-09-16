기안84, '나혼산' 몇 년인데…"전현무와 얘기 한 적 거의 없어"

사진=유튜브 채널 '기안84' 화면 캡처

웹툰 작가 기안84가 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'에 함께 출연하는 방송인 전현무와 단둘이 대화를 나눈 적이 없다고 밝혔다.

15일 유튜브 채널 '인생84'에는 '장도연과 함께'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 기안84는 코미디언 장도연과 만나 이야기를 나눴다.

기안84는 '절친 이시언과 자주 보느냐'는 질문에 "잘 못 본다. 우리 나이가 되면 일이 있으니까 어쩔 수 없는 것 같다. 일 때문이라도 만나면 다행"이라고 말했다.

이어 "만나고 싶은 사람을 만나려고 유튜브 하는 사람도 있다더라. 나도 유튜브를 하다 보니까 이걸 명분으로 보고 싶었던 사람들을 보는 게 생겼다"고 덧붙였다.

이에 장도연이 초대하고 싶은 게스트가 누구냐고 물었고, 기안84는 곧바로 전현무를 꼽았다.

기안84와 전현무는 MBC '나 혼자 산다'에서 수년째 만나고 있는 사이.

장도연이 "'나 혼자 산다' 때 맨날 보지 않냐"고 물으며 의아해하자, 기안84는 "둘이 얘기한 적이 거의 없다. 대기실에서는 대화하는데 제대로 유튜브에서 하면 더 끄집어낼 수 있을 것 같다"고 설명했다.

그러면서 "너는 끄집어내려고 했는데 항상 내가 끄집어내려고 하면 네가 안 나오더라. 그래서 오늘은 자연스럽게 그렇게 했던 것 같다"고 부연했다.

<뉴시스>

