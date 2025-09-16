한국남동발전, 경남에 수익공유형 태양광사업 본격 추진…환경단체 “환영”

한국남동발전이 경남 지역 산업단지에 수익공유형 태양광발전 사업을 본격적으로 추진한다.

이에 대해 환경단체는 “재생에너지 중심의 분산에너지 전환의 상징”이라며 환영의 뜻을 밝혔다.

한국남동발전 전경.

16일 남동발전에 따르면 수익공유형 산단 태양광발전 사업은 경남도와 한국산업단지공단과의 협업을 통해 2030년까지 경남 지역 산업단지에 총 60MW 규모의 태양광 설비를 보급하는 사업이다.

이를 통해 연간 7만6650MWh의 재생에너지 전력을 공급하는 것을 목표로 하고 있다. 이는 약 20만 가구에서 한 달간 사용할 수 있는 전력량이다.

남동발전은 2026년 상반기까지 SPC(특수목적법인)를 설립하고, 인허가 및 착공 등 후속 절차를 걸쳐 매년 단계별로 추진해 나갈 계획이다.

남동발전은 이 사업을 통해 경남 지역 수출기업의 RE100(재생에너지 100%) 달성을 돕고, 지역민과 산단 근로자와의 수익공유를 통한 지역경제 활성화, 탄소중립 실현에 기여할 것으로 기대한다.

또 국산 태양광 기자재를 전량 사용하고 경남도내 기업의 시공·운영 참여기회 확대 등으로 지역산업 경쟁력 강화 및 일자리 창출에도 기여할 것으로 보고 있다.

특히 산업단지 태양광 개발은 RE100을 추진하는 기업들의 전력수요 대응 전략과 기업 맞춤형 전력구매계약(PPA)을 통한 산업용 전력요금 절감 및 저탄소 전력 공급체계 구축 등으로도 주목받고 있다.

남동발전은 정부의 에너지정책 기조를 적극 이행하기 위해 ‘남동 에너지 신작로 2040 비전’을 통해 △재생에너지 중심의 2만4000MW 전원 확보 △연간 3800억원 규모의 주민참여형 연금 조성 △20대부터 40대까지 신규 청년일자리 50만개 창출 등 국가 에너지 대전환 전략을 주도하는 역할을 밝혔다.

이번 경남 공공주도 산업단지 태양광사업은 '남동 에너지 신작로 비전'의 실질적 실행 사례로, 남동발전은 앞으로 산업계의 재생에너지 및 RE100 수요에 적극 대응해 나갈 계획이다.

강기윤 사장은 “이번 사업은 단순한 전력공급을 넘어 공공부문이 주도하는 분산에너지 및 탈탄소 전환의 상징적 사례가 될 것이라는 점에서 의미가 있다”면서 “앞으로도 ‘남동 에너지 신작로 2040 비전’을 실현하기 위한 해상풍력·수소 혼소 등 다양한 친환경 전원 확대를 통해 에너지전환을 선도하겠다”고 강조했다.

이와 관련 환경단체는 환영의 뜻을 밝혔다.

경남 지역 환경단체인 ‘경남기후위기비상행동’은 보도자료를 통해 “공공이 주도하는 재생에너지 중심의 분산에너지 전환의 상징적 사례가 되는 남동발전의 행보를 적극 환영한다”고 했다.

그러면서 “석탄발전소를 조기폐쇄하고 또 다른 화석연료인 LNG로의 전환이 아닌 공공재생에너지 확대는 선택의 문제가 아니라 기후위기시대 공기업이 가야할 사명”이라며 “남동발전의 이러한 정책은 신속하게 확대돼야 한다”고 덧붙였다.

