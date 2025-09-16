코스피 신고가 랠리…5거래일 연속 최고치 기록

코스피가 16일 장 초반 3430선까지 올라 5거래일 연속 사상 최고치를 기록했다. 미국 기술주 훈풍에 국내 반도체 대형주도 상승 흐름을 이어가며 지수를 밀어 올리고 있다.

이날 코스피는 전장보다 13.82포인트(0.41%) 오른 3421.13으로 출발해 오름폭을 조금씩 키우고 있다. 오전 10시20분 현재 3436.65에 거래되고 있다. 전날 세운 사상 최고치(3407.31)를 다시 경신한 것으로, 11거래일 연속상승이자 5거래일 연속 최고점 행진이다.

코스피가 상승 출발한 16일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 한 딜러가 모니터를 바라보고 있다. 연합뉴스

서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 2.9원 내린 1386.1원에 장을 시작했다. 유가증권시장에서는 외국인이 1142억원 순매수하고 있다. 기관과 개인은 각각 381억원, 730억원 순매도 중이다.

밤사이 뉴욕증시는 3대 주가지수가 모두 강세로 마감했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 49.23포인트(0.11%) 오른 4만5883.45에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 30.99포인트(0.47%) 상승한 6615.28, 나스닥종합지수는 207.65포인트(0.94%) 뛴 2만2348.75에 장을 마쳤다.

S&P500 지수와 나스닥 지수는 사상 최고치를 경신했고 종가 기준으로도 사상 최고치로 마감했다. 구글 모회사 알파벳이 사상 네 번째로 시가총액 3조달러에 도달하고 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 10억달러 규모로 자사주를 매입하는 등 기술주 중심으로 호재가 잇따랐다.

국내에서는 반도체 대형주가 지수 상승을 이끌고 있다. SK하이닉스는 3.70% 상승한 34만3250원, 삼성전자는 1.57% 오른 7만7700원에 거래되고 있다. 테슬라 주가 상승의 영향으로 LG에너지솔루션(0.56%) 등 이차전지주도 장 초반 강세다. 이외 시가총액 상위종목 중 한화에어로스페이스(1.52%), KB금융(0.42%), HD현대중공업(0.50%)은 오르고 있고, 삼성바이오로직스(-0.58%)는 내리고 있다.

업종별로는 화학(0.20%), 금속(0.61%) 기계·장비(2.09%), 전기·전자(1.18%), 건설(1.69%) 등은 상승 중이고 제약(-0.56%), 증권(-0.85%), 의료·정밀기기(-0.46%) 등은 하락 중이다.

코스닥 지수는 전장보다 1.71포인트(0.20%) 오른 854.40으로 시작했으나 하락세로 돌아섰다. 에코프로비엠(0.74%), 에코프로(0.91%)는 상승세고, 알테오젠(-1.02%), 펩트론(-2.13%), 파마리서치(-0.64%) 등은 하락세다.

