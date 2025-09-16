이스라엘 외교적 고립 심화… ‘이러다가 남아공처럼 될라’

‘이스라엘에 남아프리카공화국(남아공)의 순간이 오는가.’

중동 가자 지구의 완전 점령을 노리는 이스라엘의 군사 작전이 갈수록 거칠어지는 가운데 국제사회에서 이스라엘의 외교적 고립도 그만큼 심화하고 있다. 일각에선 악명 높은 흑백 인종 차별 정책 ‘아파르트헤이트’(Apartheid)를 시행한 남아공이 1960년대 이후 세계 각국의 비난과 제재를 견디다 못해 1990년대 들어 결국 이를 포기한 전례를 들어 이스라엘도 그 전철을 밟을 것이란 관측을 조심스럽게 내놓는다.

고뇌 어린 표정의 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. 그는 15일(현지시간) 경제 관계 장관 회의를 주재하는 자리에서 이스라엘이 세계 무대에서 일종의 경제적 고립에 처해 있음을 솔직히 시인했다. AFP연합뉴스

15일(현지시간) BBC 방송은 ‘이스라엘이 가자 지구에서 남아공의 순간에 직면할까’라는 제목의 기사를 보도했다. BBC에 따르면 베냐민 네탸냐후 이스라엘 총리는 이날 경제 관계 장관 회의를 주재하는 자리에서 이스라엘이 세계 무대에서 일종의 경제적 고립에 처해 있음을 솔직하게 인정했다.

다만 네타냐후는 가자 지구의 전쟁에 관해선 언급하지 않은 채 모든 책임을 외국 정부와 사회관계망서비스(SNS) 탓으로 돌렸다. 그는 “해외에서 이스라엘에 관한 부정적 인식을 널리 퍼뜨리려는 움직임이 우리(이스라엘)의 고립으로 이어지고 있다”며 “전통적 영역은 물론 SNS에서도 우리의 영향력을 확대하기 위한 노력에 더 많은 투자를 해야 한다”고 역설했다.

2023년 10월 팔레스타인 무장 정파 하마스가 이스라엘을 기습해 무고한 민간인들을 살해하고 일부는 가자 지구로 끌고 가 인질로 삼았을 당시만 해도 국제사회, 특히 서방 국가들은 이스라엘을 옹호하고 응원하는 입장이었다.

지난 14일(현지시간) 스페인 마드리드에서 열린 사이클 경기 도중 팔레스타인 지지자들이 대회에 참가한 이스라엘 선수들을 비난하는 시위를 하고 있다. 이 시합은 관중의 항의 등으로 파행을 거듭한 끝에 결국 시상식도 없이 조기에 종료했다. 로이터연합뉴스

하지만 ‘보복’을 다짐하며 가자 지구를 공격한 이스라엘과 하마스 간의 전쟁이 2년 가까이 장기화하면서 이스라엘을 보는 시선에 변화가 생겼다. 이스라엘의 군사 작전으로 어린이와 여성을 포함한 팔레스타인 민간인 6만명 이상이 목숨을 잃었기 때문이다. 이스라엘군이 가자 지구의 완전 점령을 목표로 사실상 포위나 다름없는 봉쇄에 나서며 식량과 약품이 고갈돼 주민들이 기아 상태에 빠진 것도 서방 국가 정부와 시민들을 분노케 했다.

이스라엘의 외교적 고립 조짐은 이미 도처에서 나타나고 있다. 프랑스를 필두로 영국, 캐나다, 호주, 벨기에 등이 조만간 팔레스타인을 이스라엘과 동등한 독립 국가로 승인할 뜻을 내비쳤다. 독일, 이탈리아, 일본 등의 경우 당장 팔레스타인을 주권국으로 인정하는 것에는 선을 그으면서도 서로 대등한 이스라엘·팔레스타인의 평화적 공존을 뜻하는 ‘2국가 해법’(two-state solution)에 대한 지지 의사만큼은 분명히 했다.

문화와 스포츠 분야에서도 이스라엘은 국제사회의 ‘왕따’로 전락해 가는 중이다. 70년 전통을 자랑하는 유럽 음악인들의 가요 경연 대회인 ‘유로비전 송 테스트’가 대표적이다. 아일랜드, 스페인, 네덜란드, 슬로베니아 등에서는 “2026년 5월 오스트리아 주최로 열리는 유로비전 경연에 이스라엘 대표가 출전하는 경우 행사를 보이콧할 것”이란 목소리가 나온다. 미국 할리우드에선 엠마 스톤 등 스타들이 뭉쳐 ‘이스라엘 영화사 및 방송사와는 협력하지 않겠다’는 내용의 성명을 발표했다. 최근 스페인에서 개최된 한 권위있는 사이클 대회는 이스라엘 선수들이 출전했다는 이유로 관중 등의 거센 항의에 시합이 파행을 거듭한 끝에 시상식이 아예 취소되고 말았다.

15일(현지시간) 이스라엘을 방문한 마코 루비오 미국 국무부 장관(왼쪽)이 이츠하크 헤르초그 이스라엘 대통령과 만나 악수하고 있다. 루비오 장관은 “미국과 이스라엘의 관계는 앞으로도 강력하게 유지될 것”이라고 말했다. 로이터연합뉴스

물론 세계 최강대국인 미국이 이스라엘 편을 드는 한 이스라엘의 국제적 지위에는 별다른 문제가 없으리란 반론도 만만치 않다. 과거 미국한테도 버림을 받은 남아공과는 사정이 전혀 다르다는 것이다. 최근 이스라엘을 방문해 네타냐후와 만난 마코 루비오 미국 국무부 장관은 “미국과 이스라엘의 관계는 앞으로도 강력하게 유지될 것”이라고 말했다. 네타냐후 역시 “우리는 굳건한 동맹”이란 말로 화답했다.

