“전세사기 막자” 서울시, 청년 맞춤형 부동산 교육 개설

서울시가 청년층과 국내외 유학생을 대상으로 전월세 계약 절차와 주의사항을 알려주는 ‘청년 맞춤형 부동산 교육’을 마련한다. 최근 청년층 보증금 미반환 피해가 잇따르면서, 계약 전·중·후 단계별로 점검할 수 있는 실질적인 정보를 제공하겠다는 취지다.

서울시는 서울주택도시개발공사(SH)와 협력해 실제 피해 사례와 점검 사항을 중심으로 교육을 진행한다. 강의는 구독자 11만 명을 보유한 부동산 유튜버 손희애 강사가 맡는다.

교육 내용은 ▲시세 확인 ▲무등록 중개업소 여부 ▲임대인 세금 체납 여부 등 계약 전 점검 사항, ▲등기 확인 ▲전입신고·확정일자 확인 ▲기존 세입자 전출 확인 등 계약 후 점검 사항을 포함한다. 계약 중에는 부동산전자계약시스템과 표준임대차계약서 활용을 권장한다.

특히 입주 전 보증보험 가입 여부, 등기부등본상의 근저당·가압류 확인 등 전세사기 예방을 위한 실무 교육도 강화한다.

다음 달에는 서울 거주 국내외 유학생을 대상으로 **‘서울 유학생 웰컴데이’**를 열고, 글로벌 공인중개사와 함께 전월세 계약 유의 사항과 사기 예방 요령을 안내할 예정이다.

‘글로벌 공인중개사무소’는 2008년부터 외국인 맞춤형 서비스를 제공해온 제도로, 현재 267개소가 운영 중이다. 이번 교육은 해당 제도를 활용한 첫 사례다.

교육 신청은 서울 부동산 정보광장(https://land.seoul.go.kr

) 배너를 통해 할 수 있으며, 문의는 서울시 토지관리과(☎ 02-2133-4676)로 하면 된다.

조남준 서울시 도시공간본부장은 “이번 교육을 통해 청년과 유학생들이 전월세 계약 절차를 스스로 점검하고 사기 수법을 미리 파악해 피해를 예방하길 기대한다”며 “안심하고 거주할 수 있는 주거 환경 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지