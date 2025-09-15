‘그럴 사람 아냐’ ‘무고죄로 고소하라’…응원·비난 엇갈리는 김보협 SNS

조국혁신당 김보협 전 수석대변인. 조국혁신당 홈페이지 캡처

자신의 성 비위 의혹을 강하게 반박한 김보협 전 혁신당 수석대변인의 사회관계망서비스(SNS) 게시글이 그를 향한 응원과 비난으로 뒤섞이고 있다.

앞서 김 전 수석대변인은 지난 14일 SNS에 글을 올려 “일부 유튜버나 일부 언론은 자신들이 사건 현장에 있었던 것처럼 말하고 쓰기 시작했다”며 자신을 둘러싼 의혹을 강하게 부인했다. 그는 “범죄자를 넘어 악마화하고 있다”며, “명백하게 사실과 다른 악의적인 내용에 대해 법적인 조치를 준비하고 있다”고 덧붙였다.

특히 “당은 단 한 차례 조사도 없이 저를 업무에서 배제했다”며 당도 비판했다. ‘무죄 추정 원칙’ 언급 후에는 “결론부터 말씀드리면 고소인이 주장하는 바와 같은 성추행·성희롱은 없었다”고 강조했다. 고소인은 성 비위 사건으로 혁신당을 탈당한 강미정 전 대변인을 지칭하는 것으로 보인다.

김 전 수석대변인은 지난해 다른 당직자들과 함께 간 노래방에서의 추행이나 윤석열 전 대통령 탄핵 선고 촉구 장외 삼보일배 현장에서의 성희롱성 발언 의혹 등은 모두 사실이 아니라고 거듭 부각했다. 그는 “노래방 회식 다음날 참석자 전원에게 전날 안전하게 귀가했는지, 저를 포함해 누군가에 의해 불쾌한 언행이 없었는지 물었다”고 주장했다.

창당 이래 가장 큰 위기를 겪는다며 당원 등에게 사과의 뜻을 밝힌 김 전 수석대변인의 글에서는 그를 향한 응원과 비난이 눈에 띈다. 자신을 김 전 수석대변인의 고등학교 후배라 밝힌 누리꾼은 ‘김보협 선배는 절대 그럴 사람이 아니다’라며 감쌌고, 그의 글을 기다리고 있었다며 응원한다는 댓글도 보인다.

반면 강 전 대변인의 탈당 전에는 무엇을 했냐며 따진 댓글과 ‘회식 때마다 불쾌한 일이 있었는지 늘 물어보는 타입이냐’ 등의 이해할 수 없다는 듯한 반응도 이어졌다. 한 누리꾼은 “억울하면 강미정 전 대변인을 무고죄로 고소하라”며 “그럼 제가 인정하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지