李 국정수행 ‘잘한다’ 54.5%… 전주대비1.5%↓ [리얼미터]

이재명 대통령의 국정수행에 대해 ‘잘한다’는 긍정 평가는 54.5%, ‘잘못한다’는 부정 평가는 41.1%라는 여론조사 결과가 15일 발표됐다.

이재명 대통령이 12일 춘천 강원창작개발센터에서 ‘강원의 마음을 듣다’ 타운홀 미팅에서 마무리 발언을 하고 있다. 대통령실사진기자단

여론조사회사 리얼미터가 지난 8일부터 12일까지 전국 18세 이상 유권자 2515명을 대상으로 이 대통령 국정수행 평가 조사를 실시한 결과 이같이 집계됐다.

‘잘 모름’이라는 응답은 4.4%였다.

긍정 평가는 전주 대비 1.5%포인트(p) 하락했고, 부정 평가는 1.9%p 상승했다.

긍정 평가는 부산·울산·경남(3,3%p↑), 남성(1.1%p↑)에서 올랐다.

대구·경북(5.0%p↓)과 대전·세종·충청(4.4%p↓), 광주·전라(2.0%p↓), 여성(4.1%p↓), 20대(4.2%p↓) 40대(2.3%p↓), 70대 이상(1.9%p↓)에선 하락했다.

이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p다. 조사방법으로 무선(100%) 자동응답을 활용했다. 자세한 내용은 리얼미터 홈페이지나 중앙선거여론조사심의위원회의 홈페이지를 참조하면 된다.

