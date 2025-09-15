세계일보

검색

李 국정수행 ‘잘한다’ 54.5%… 전주대비1.5%↓ [리얼미터]

입력 : 2025-09-15 08:41:54 수정 : 2025-09-15 08:41:54
김경호 기자 stillcut@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

‘잘못한다’ 부정 평가는41.1%

이재명 대통령의 국정수행에 대해 ‘잘한다’는 긍정 평가는 54.5%, ‘잘못한다’는 부정 평가는 41.1%라는 여론조사 결과가 15일 발표됐다.

 

이재명 대통령이 12일 춘천 강원창작개발센터에서 ‘강원의 마음을 듣다’ 타운홀 미팅에서 마무리 발언을 하고 있다. 대통령실사진기자단

 

여론조사회사 리얼미터가 지난 8일부터 12일까지 전국 18세 이상 유권자 2515명을 대상으로 이 대통령 국정수행 평가 조사를 실시한 결과 이같이 집계됐다.

 

‘잘 모름’이라는 응답은 4.4%였다.

 

긍정 평가는 전주 대비 1.5%포인트(p) 하락했고, 부정 평가는 1.9%p 상승했다.

 

긍정 평가는 부산·울산·경남(3,3%p↑), 남성(1.1%p↑)에서 올랐다.

 

대구·경북(5.0%p↓)과 대전·세종·충청(4.4%p↓), 광주·전라(2.0%p↓), 여성(4.1%p↓), 20대(4.2%p↓) 40대(2.3%p↓), 70대 이상(1.9%p↓)에선 하락했다.

 

이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p다. 조사방법으로 무선(100%) 자동응답을 활용했다. 자세한 내용은 리얼미터 홈페이지나 중앙선거여론조사심의위원회의 홈페이지를 참조하면 된다.


김경호 기자 stillcut@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

아이들 슈화 '반가운 손인사'
  • 아이들 슈화 '반가운 손인사'
  • 신예은 '매력적인 손하트'
  • 김다미 '깜찍한 볼하트'
  • 문채원 '아름다운 미소'