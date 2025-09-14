부산 만덕1터널 부근에서 3중 충돌사고…중상 2명·경상 3명

휴일 오후 부산 만덕1터널 주변 도로에서 3중 충돌사고로, 차량에 타고 있던 5명이 크고 작은 부상을 입어 인근 병원으로 이송됐다.

14일 부산 북부경찰서에 따르면 이날 오후 2시25분쯤 부산 북구 만덕1터널 진입 도로에서 70대 남성 A씨가 몰던 스포츠유틸리티차(SUV)가 만덕방향으로 달리다 중앙분리대를 들이받고 맞은편 도로로 넘어가 마주 오던 승용차와 또 다른 SUV를 잇달아 들이받았다.

부산 만덕1터널 진입 도로에서 70대 남성이 몰던 SUV가 중앙분리대를 들이받고 반대편 도로로 넘어가 마주오던 차량 2대를 잇달아 들이받았다. 부산 북부경찰서 제공

이 사고로 A씨와 함께 타고 있던 60대 여성 동승자 B씨와 또 다른 SUV 운전자 60대 여성이 중상을 입었고, A씨와 승용차 운전자 및 동승자는 가벼운 부상을 당해 모두 인근 병원으로 이송됐다.

출동한 경찰이 사고 차량 운전자를 상대로 음주측정을 실시한 결과, 운전자 3명 모두 음주운전은 아닌 것으로 확인됐다. 그러나 해당 도로는 사고 수습과 차량 견인 등으로 인해 1시간 가까이 전면 통제되면서 일대가 극심한 정체현상을 빚었다.

경찰은 차량 블랙박스 영상 자료 등을 확보해 정확한 사고경위를 조사하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지