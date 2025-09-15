과음·짠 음식 섭취 땐 위암 발병률 두 배 ‘껑충’

과음, 짠 음식 섭취, 흡연, 헬리코박터 파일로리(H.pylori) 감염 등이 위암 발생 위험을 약 2배씩 높인다는 연구 결과가 나왔다.



박성수(사진) 고려대 안암병원 위장관외과 교수팀이 국제 의학 데이터베이스에 등재된 논문 507편에서 식이, 생활습관, 환경, 약물, 감염, 유전 등 139개 요인이 위암 발생·예방에 미치는 영향을 확인한 결과다.



위암은 전 세계적으로 높은 사망률을 보이는 암으로 특히 한국을 비롯한 아시아 지역에서 발병률이 높다. 동아시아에서 나타나는 식습관과 유전적 요인이 원인으로 지목되지만, 위암 발생의 명확한 위험요인과 예방 방안에 대한 근거는 그동안 부족한 상황이었다.



연구 결과, 헬리코박터 파일로리 감염은 위암 발생 위험을 2배 높이는 것으로 나왔다. 또 과음은 1.5∼2.2배, 고염식·절인 음식은 1.4∼2배, 흡연은 1.3∼1.8배 증가시키는 것으로 나타났다. 이외에도 정제곡물, 붉은 고기, 가공육, 고지방 유제품 섭취도 위암 위험을 높이는 요인으로 분석됐다. 반면 신선한 채소와 과일 섭취는 위암 발생 위험을 20∼40% 감소시키고, 생선 및 해산물 섭취는 위암을 10∼30% 낮추는 효과가 있었다. 적절한 신체활동과 비스테로이드성 소염제(NSAID) 복용도 항염증 및 항암 효과를 통해 위암 예방에 도움을 주는 것으로 분석됐다.



아시아와 비아시아 지역 간 분석에서 아시아인은 염분과 탄수화물 섭취가 위암 발병에 더 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다. 염분 섭취가 많은 아시아인은 위암 발생 위험이 1.4∼2배 증가했지만, 비아시아 지역에서는 유의한 위험 증가가 나타나지 않았다. 고지방 섭취의 경우 아시아에서는 위암 위험을 낮추는 반면, 비아시아 지역에서는 위험을 높이는 요인으로 확인됐다. 식습관과 유전적 민감성 등이 복합적으로 작용한 결과다.



박 교수는 “이번 연구는 전 세계적으로 축적된 방대한 데이터를 기반으로 위암 발생 요인을 종합적으로 분석한 최초의 연구라는 점에서 의미가 크다”고 설명했다.



이번 연구 결과는 대한위암학회지(Journal of Gastric Cancer) 최근호에 게재됐다.

