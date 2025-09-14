'127㎏' 신기루, 비키니 화보 제안 받았다 "조롱인 줄 알았는데…"

코미디언 신기루. 뉴스1

코미디언 신기루가 비키니 화보 제안을 받았다고 알리며 당혹감을 감추지 못했다.

지난 13일 신기루는 자신의 인스타그램에 한 잡지사에서 비키니 화보 제안을 받은 메시지 내역을 공개하면서 "김우경 작가에게 잘 나가는 잡지사에서 신기루 비키니 화보 문의"라며 "조롱인 줄 알았는데, 소속사 측에도 문의한 듯"이라는 글을 게시했다.

신기루는 이에 대해 "뚱녀 페티시가 늘어나고 있는 추세인 듯"이 듯"이라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

그러면서 신기루는 "그 와중에 김우경 작가는 자진해서 레거시 미디어 외 명함 돌리면서 다니겠다고 명함 판 상황인데"라며 "식사 데이트, 분쟁 조율, 철거, 떼인 돈 업무 문의만 쇄도할 듯, 심지어 저 중 실제로 있음"이라고 글을 남겨 남다른 유머 감각을 뽐냈다.

한편 신기루는 지난 2023년 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서 몸무게가 127㎏이라고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 최근 디즈니+(플러스) 예능 '배불리힐스'에 출연 중이다.

