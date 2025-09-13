'김연아♥'고우림 "결혼 3년차, 신혼 생활 이어가는 기분"

김연아, 고우림. 비트인터랙티브

그룹 포레스텔라의 멤버 고우림이 아내 김연아와의 결혼 생활에 대한 심경을 밝힌다.

13일 방송되는 KBS2 예능 '불후의 명곡2- 전설을 노래하다'에서는 '배우 이영애, 불후의 명작 편' 특집 무대가 펼쳐진다.

이날 방송에는 포레스텔라, 뮤지컬 배우 차지연, 가수 김다현, 육중완밴드, 그룹 스테이씨, 홍경민, 더블유24가 출연한다.

고우림은 해당 회차 예고편에서 "5월 19일부로 전역을 명 받았다"고 경례하고, 전역 후 멤버들과 첫 완전체 무대로 출연했던 '불후' 상반기 왕중왕전 축하무대를 회상한다.

포레스텔라의 상반기 왕중왕전 축하무대는 유튜브 공식 조회수 160만뷰를 기록하며 뜨거운 반응을 얻었다.

고우림은 "정말 영광이었다. 그 무대로 제2의 포레스텔라 인생을 시작한 것 같다"고 감사를 표한다.

그룹 포레스텔라. KBS2 '불후의 명곡2- 전설을 노래하다

그러면서 아내 김연아와의 결혼 생활에 대해 "결혼 3년 차인데 3년 동안 신혼 생활을 이어가는 기분"이라며 "오히려 좋다. 점차 쌓여가는 기분이 들어서 더 좋은 요즘이다"라고 말해 부러움을 산다.

또 고우림은 아내 김연아도 '불후' 애청자라며 "포레스텔라가 나올 때는 꼭 본방사수한다. 오랜만의 경연인 만큼 자신감 있게 원래 하던 것처럼 하고 오라면서 편안하게 해줬다"고 덧붙였다.

한편, 포레스텔라는 이날 무대에서 '대장금 키즈'라 밝히며 이영애의 장금이 연기 재연에 도전한다고 말해 시청자들의 궁금증을 더한다.

'불후의 명곡2- 전설을 노래하다' 722회는 KBS2에서 13일 오후 6시 5분 방송된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지