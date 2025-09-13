머리띠가 ‘애니빨’…숨겨지지 않는 ‘신세계 손녀 DNA’

애니가 C사의 머리띠를 완벽 소화해낸 모습이다. 애니 SNS 캡처

그룹 ‘올데이 프로젝트(이하 ‘올데프’)’의 멤버 애니가 고급미 넘치는 근황을 전했다.

11일 애니는 자신의 SNS를 통해 별다른 문구 없이 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 애니는 명품 브랜드 C사의 시어리 헤어밴드를 착용한 채 패션 메거진 화보 촬영에 열중한 모습이었다. 애니의 시크한 무드와 잘 어울리는 블랙 재킷을 걸친 채 포즈를 취하는가 하면, 민소매 차림으로 머리띠가 돋보이는 역동적인 자세를 선보이기도 했다.

특히 애니 특유의 도도한 눈빛은 외할머니인 이명희 신세계 총괄회장의 젊은 시절을 상기시키며 시선을 끌었다.

올데프는 C사 파인주얼리 패션 메거진 화보를 촬영했다. 애니 SNS 캡처

함께 화보를 촬영한 멤버 베일리 역시 C사의 파인주얼리 시리즈로 레이어링이 더욱 돋보였다. 특유의 다채로운 표정과 청 크롭탑을 매치한 베일리의 모습과 어우러진 감각적인 액세서리 레이어링은 그의 자유로운 분위기를 한층 더 세련되게 부각시켰다.

그룹 올데프는 C사 파인주얼리와 더블유와 함께 패션 메거진 화보 촬영을 진행했다.

털모자와 함께 시크한 무드를 완성한 올데프 베일리와 타잔. Wkorea·타잔 SNS 캡처

멤버 타잔은 스모키한 아이 메이크업과 오묘한 분위기를 풍기는 렌즈를 착용해 특유의 힙한 무드를 연출하며 C사 로고가 큼직하게 박힌 털모자를 완벽하게 소화해낸 모습이었다.

‘산타’ 우찬의 경우에는 금발의 헤어스타일과 대비되는 블랙 슈트를 착용한 채 화려한 듯 심플한 액세서리 레이어링으로 시선을 주얼리로 모았다. 우찬 특유의 시크하면서도 세련된 분위기에 포인트를 더해 찰떡 스타일링을 선보였다.

‘막내즈’ 영서와 우찬 역시 새로운 매력을 선보였다. 영서·우찬 SNS 캡처

막내 영서는 고급미 넘치는 올림머리와 함께 화려한 패턴의 스타킹을 착용해 특유의 러블리함도 놓치지 않았다. 하늘색 단가라 티셔츠에 목걸이와 블랙 재킷을 매치해 통통튀는 매력을 선보였다. 그와 함께 매치한 주얼리는 영서의 사랑스러움을 한층 업 시켜줬다.

이러한 각기 다른 매력을 선보인 올데프를 향해 네티즌들은 “찰떡이다”, “명품이 애니빨 받았다”, “데뷔한 지 얼마 안 된 신인의 모습이 맞냐”, “애니는 신세계 제니 같다” 등의 칭찬을 아끼지 않았다.

