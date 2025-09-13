발달장애예술인과 함께하는 '정오의 음악회' 열린다

대한민국역사박물관 3층 야외 테라스에서 발달장애음악인과 함께하는 가을날의 특별한 ‘정오의 음악회’가 열린다.

‘정오의 음악회’는 카페 I got everything(이하 아이갓에브리씽) 대한민국역사박물관점을 위탁 운영하는 (사)한국발달장애인문화예술협회 아트위캔(대표 왕소영)이 박물관 관람객, 카페 이용 고객과 주변 직장인에게 문화 향유 시간을 선사하고, 발달장애 연주자들의 우수한 연주 실력을 통해 장애인에 대한 인식 개선을 위해 마련됐다.

발달장애음악인의 ‘정오의 음악회’ 포스터.

아트위캔 소속 발달장애연주자들이 △9월 19일 12시 30분 ‘가을맞이 카페 콘서트’ △ 10월 9일 오후 2시 ‘한가위 국악콘서트’ △10월 24일 12시 30분 ‘10월의 어느 멋진 콘서트’라는 제목으로 세 차례에 걸쳐 회당 30분간의 미니 콘서트를 진행한다. 각 테마에 맞춘 다양한 공연을 통해 발달장애 아티스트가 함께하는 특별한 경험과 박물관을 찾는 이들에게 문화적 힐링 시간을 제공할 예정이다.

아이갓에브리씽 대한민국역사박물관점은 발달장애인들에게 실질적인 일자리 기회를 제공하는 중요한 공간으로, 그 의미가 더욱 특별하다. 아트위캔은 발달장애 바리스타 4명을 채용한 카페 운영을 통해 이들이 직업인으로 성장할 수 있도록 기회를 제공하고 그들의 능력과 잠재력을 충분히 발휘할 수 있도록 돕고 있다.

아트위캔 왕소영 대표는 “카페 아이갓에브리씽 대한민국역사박물관점은 우리 ‘한국발달장애인문화예술협회 아트위캔’이 운영하는 카페인만큼 우수한 발달장애연주자들과 비장애 연주자들이 꾸미는 주기적인 음악회를 개최하여 박물관을 찾으시는 관람객들이 오감을 만족하는 공간으로 자리매김할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

지난 8월 8일 문을 연 이 카페 김윤정 점장은 “카페 아이갓에브리씽 대한민국역사박물관점은 장애인일자리 창출을 위해 대한민국역사박물관에서 특별히 공간을 내어주신 의미 있는 곳이기에 발달장애바리스타들과 함께, 힘들지만 인내를 가지고 일하고 있다. 발달장애인은 비장애인들보다 일의 속도가 느리고 소통에도 다소 시간이 걸리기 때문에 ‘카페 아이갓에브리씽’을 이용하시는 고객분들은 느리더라도 조금 기다려주시기를 부탁드리고 있다. 이번 음악회를 통해 우리 카페가 좀 더 알려지고 많은 분이 기억해주시고 다시 찾아주시는 카페가 되기를 바란다”고 밝혔다.



카페 ‘아이갓에브리씽’은 한국장애인개발원이 지난 2016년 정부세종청사점을 1호점을 시작으로 공공기관 및 민간시설과 협력, 중증장애인 바리스타들에게 안정적인 일자리를 제공하고 있는 마련한 곳으로, 국립박물관 내에 최초로 설치된 중증장애인 채용 카페다.

