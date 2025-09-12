'4혼' 박영규, 위자료만 3번 지급 "비겁하지 않게 이혼"

KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들' 방송화면 캡처

'4혼' 배우 박영규(71)가 '초혼' 김종국에게 조언을 했다.

박영규는 지난 11일 방영된 KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'에 게스트로 출연해 김종국을 만났다.

이날 박영규는 김종국이 49세에 처음 결혼한다고 하자 "난 49세에 두 번째 결혼했다"고 너스레를 떨었다.

그러면서 "내가 조언할 건 없다. 살아온 인생이 자랑스러운 게 아니다. 어려운 일이 닥쳤을 때 주저앉기 싫었고 극복하려고 노력했다"고 설명했다.

특히 박영규는 세 번의 이혼과 관련해서 "헤어질 때 비겁하게 안 하고 줄 거 다 주고 깨끗하게 뒷말 없게 하고 헤어졌다"며 위자료에 대해 특기했다.

초혼인 김종국에게 제대로 된 조언은 아니라는 반응이 나오자 머쓱해한 박영규는 "벌어둔 돈 많이 있으면 그거 아끼지 말고 그냥 써!"라고 반응해 웃겼다.

이에 모델 겸 방송인 주우재는 코미디언 양세찬이 박영규 결혼에 대해 언급한 내용을 전달했다. "옆에서 '그러면 선생님은 이거(위자료) 세 번 준 거야?'라고 물어봤다"는 것이다.

박영규는 내용이 사실이라 혼내지 못하겠다며 "물론 그것 때문에 벌어둔 돈이 많이 없어지긴 했다. 그런데 그거 이상 벌더라. 사람이 비겁하지 않게 돈을 쓰면 그만큼 대가가 온다"고 말했다.

한편 박영규는 1993년 김모씨와 첫 결혼, 3년 만인 1996년 갈라섰다. 이듬해 세 살 연상 디자이너 최경숙과 재혼했지만, 2001년 이혼했다. 이후 캐나다에서 살며 세 번째 결혼·이혼했으나, 이와 관련 알려진 바는 없다. 2020년 비연예인인 25세 연하 이윤주(46) 씨가와 네 번째 결혼 소식을 전했다.

