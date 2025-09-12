소유가 이렇게 예뻤나…도대체 몇 kg나 뺐길래?

소유가 확 달라진 비주얼을 공개해 눈길을 끌었다. 소유 유튜브 캡처

확 달라진 비주얼로 시선을 모은 가수 소유가 ‘성형설’에 대해 해명했다.

11일 소유의 유튜브 채널에는 ‘소유, 성형했다?! 논란 종결시켜드립니다 | 메이크업 튜토리얼’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 소유는 생얼로 등장해 모공 하나 없는 무결점 도자기 피부를 자랑했다. 그는 “내가 생얼로 인사를 드리는 이유는 ‘십이층’이라는 프로그램에 출연했을 당시 메이크업 반응이 좋아서 이 기회에 알려드리면서 꿀템도 소개하면 좋을 것 같아서”라고 말문을 열었다.

소유는 “요즘 살이 많이 빠졌는데, 어떻게 다이어트만으로 그렇게 변할 수 있냐고 하더라. 그런데 기분은 좋았다. 생얼로 나오니까 평소랑 똑같죠?”라고 너스레를 떨며 악플에도 쿨한 반응을 보였다.

이날 소유는 성형설에 대해 다이어트와 메이크업 때문이라며 해명했다. 소유 SNS 캡처

이날 소유는 자신이 좋아하는 데일리 메이크업의 입술 표현 꿀팁도 공개하며 뷰티템들을 소개했다. 그는 “입술은 항상 내가 바른다. 샵에서도 선생님들이 아닌 내가 바른다”고 말해 놀람을 안겼다.

소유는 “입술 필러 (맞았다는) 얘기하는 분들도 있는데 노메이크업일 때는 똑같다. 어떠냐, 똑같지 않냐”며 민낯을 공개해 해명에 나섰다. 이후 소유는 입술 전체에 채도 낮은 베이스 색상을 바른 뒤 입술보다 더 바깥쪽으로 경계선을 만들어 오버립을 그렸다.

소유는 “저번에 어떤 프로그램에 나갔다가 게스트분께서 조용히 '입술 어디서 했어?'라며 물어보더라. 그래서 화장을 지우면 없다. 다 만든 거라고 했었다”며 비하인드를 전했다.

그는 찰떡같은 메이크업과 다이어트를 통해 날렵해진 턱선과 건강미 넘치는 외모로 한층 달라진 분위기를 자아내며, 종종 주변으로부터 오해 아닌 오해를 받는다는 후문이다.

이어 소유는 “(얇은 입술도) 화장으로 커버할 수 있다. 날 보면 된다”라며 비포 애프터가 확실한 자신의 입술을 공개해 성형설을 일축했다.

인형 비주얼을 자랑하는 소유. 소유 SNS 캡처

최근 소유는 13kg를 감량했다는 소식을 전하며 한층 더 또렷해진 이목구비와 고급스러운 메이크업을 더해 달라진 스타일을 선보였다.

자신의 SNS에 근황 사진을 공개하며 우아한 블랙 탑 원피스를 입은 소유의 모습은 바비 인형이 따로 없었다. 무펄 매트 텍스처 아이섀도우로 깊은 눈매를 강조했고, 아이라인 역시 길고 부드럽게 표현해 소유 특유의 섹시한 매력을 돋보이게 했다. 립은 핑크 계열이 없는 톤 다운된 로즈 컬러로 아이 메이크업과 전체적인 무드를 맞춰 표현했다.

이 같은 소유의 시스타 시절과 다른 성숙한 분위기는 성형설이라는 의혹을 낳았다.

하지만 이는 모두 다이어트와 셰딩, 아이홀 강조 등 입체감을 살린 메이크업 때문으로 밝혀졌다.

