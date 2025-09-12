KB국민은행, 비대면 주담대 금리 0.1%p 인하…실수요자 지원

서울의 한 KB국민은행 영업점. 국민은행은 실수요자 지원을 위해 비대면 주담대 금리를 낮췄다. 연합뉴스

KB국민은행이 중단했던 비대면 주택담보대출을 다시 열고 금리도 낮췄다.

12일 금융권에 따르면 KB국민은행은 이날부터 아파트 전용 상품인 ‘KB스타 아파트담보대출(주택 구입자금 용도 한정)’ 가운데 은행채 5년물을 지표로 삼는 주기·혼합형 상품의 우대금리를 0.1%포인트(p) 확대했다. 우대금리가 늘어난 만큼 실제 대출자가 적용받는 금리는 그만큼 낮아진다.

은행 관계자는 “가계대출 총량 관리를 유지하면서도 실수요자가 원활히 자금을 마련할 수 있도록 금리를 인하했다”고 설명했다.

이와 함께 KB국민은행은 지난 8일 이후 주택 계약 건 중 대출 신청만 받고 심사가 지연됐던 비대면 대출도 10일부터 정상적으로 처리하기 시작했다. 최근 발표된 ‘9·7 가계대출 추가 대책’에 따른 규제—규제지역 내 LTV(주택담보비율) 40%, 1주택자 수도권 전세자금대출 한도 2억 원 제한 등—도 전산 시스템에 반영된 상태다.

은행 측은 “금융소비자의 불편을 최소화하기 위해 비대면 주담대 업무를 신속히 재개했다”고 덧붙였다.

