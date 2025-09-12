마포구, 청각장애인 위한 ‘수어 통역 재활 프로그램’ 운영

마포구 제공

의사소통의 어려움으로 건강 정보 접근성이 낮은 청각장애인을 위한 맞춤 재활 프로그램이 마포구에서 마련됐다.

12dlf 마포구 서강보건지소는 9월부터 12월까지 매월 한 차례씩 수어 통역을 지원하는 그룹 재활운동 프로그램을 진행한다고 밝혔다. 전문 물리치료사가 지도하는 이번 프로그램은 운동을 통해 신체 기능을 회복하고 스트레스를 해소하는 데 초점을 맞췄다.

수업은 마포구 수어통역센터 교육실에서 열리며 매회 90분간 이어진다. 9월에는 밴드를 활용한 전신 순환 운동과 보치아 경기를, 10월에는 밸런스 쿠션을 이용한 낙상 예방 훈련과 순발력 강화 게임을 진행한다. 이어 11월에는 전통 윷놀이와 밸런스 공 운동, 12월에는 풍선과 릴리즈볼을 활용한 이완 운동과 소근육 발달 프로그램이 준비돼 있다.

이 밖에도 보건지소는 청각장애인과 보호자를 대상으로 구강 관리, 만성질환 예방, 약물 오남용 방지, 영양 교육과 요리 실습 등 다양한 건강 프로그램을 병행할 예정이다.

박강수 마포구청장은 “장애 유형에 따라 지원이 미치지 못하는 사각지대가 존재할 수 있다”며 “의사소통의 장벽을 넘어 모두가 건강한 삶을 누릴 수 있도록 다양한 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.

