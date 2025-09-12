강원 지역 밤부터 비…강릉 가뭄 해결에 숨통 트일까 [오늘날씨]

지난 10일 오후 강원 강릉시의 오봉저수지가 바짝 말라붙어 바닥을 드러내고 있다. 뉴스1

금요일인 12일은 전국이 대체로 흐리고 비가 내리겠다. 제주와 전남은 오전부터 비가 내리며, 수도권과 충청권, 그 밖의 남부지방은 오후부터 비가 시작되겠다. 강원 지역에도 밤부터 비가 내려 강릉의 극심한 가뭄 해결에 도움이 될 것으로 보인다.

12~13일 예상 강수량은 경기 남부 50~100㎜(많은 곳 150㎜ 이상), 서울·인천·경기 북부 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 서해5도 20~60㎜(많은 곳 100㎜ 이상)다.

대전·세종·충남·충북 등 충청권에는 50~100㎜(많은 곳 충남 150㎜ 이상, 충북 북부 120㎜ 이상), 부산·울산·경남, 경북중·북부, 울릉도·독도는 30~80㎜(많은 곳 경북 북동 산지 100㎜ 이상), 제주도는 30~80㎜(많은 곳 120㎜ 이상)의 비가 내리겠다.

강원지방기상청은 내륙·산지에 50~100㎜(많은 곳 150㎜ 이상), 동해안은 20~60㎜의 비가 내릴 것으로 내다봤다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 23.1도, 인천 23.8도, 수원 22.7도, 춘천 18.7도, 강릉 20.9도, 청주 23.0도, 대전 22.1도, 전주 22.3도, 광주 22.5도, 제주 24.7도, 대구 21.6도, 부산 24.4도, 울산 23.5도, 창원 23.3도 등이다.

낮 최고기온은 서울 28도, 인천 28도, 수원 27도, 춘천 28도, 강릉 27도, 청주 28도, 대전 27도, 전주 27도, 광주 27도, 대구 27도, 부산 28도, 울산 26도, 제주 31도로 예상된다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~2.5m, 서해 앞바다에서 0.5~2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5~3.5m, 서해 0.5~2.5m, 남해 1.0~3.5m로 예상된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지