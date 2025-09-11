훌쩍 큰 막내궁사… 김제덕, 홀로 銅 수확

2020 도쿄올림픽을 앞두고 당시 만 17세였던 김제덕(예천군청)이 한국 양궁 대표팀에 합류했다. 이제 막 중학생 티를 벗은 김제덕은 ‘올림픽 금메달보다 어렵다’는 태극마크를 달았고 도쿄올림픽 단체전에서 금메달을 목에 걸었다. 이후에도 김제덕은 세계선수권대회와 아시안게임 단체전에서 선배들과 함께 수많은 메달을 합작했다. 하지만 김제덕에겐 아쉬운 게 하나 있었다. 바로 스스로 힘으로 입상하지 못했다는 점이다. 형들과 힘을 합쳐 경쟁하는 단체전에서 뛰어난 기량을 보여줬지만 혼자 싸워야 하는 개인전에서 메달을 따지 못했기 때문이다. 어리기만 한 줄 알았던 김제덕이 형들이 힘을 발휘하지 못한 대회에서 나홀로 시상대에 올라섰다.



김제덕은 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 7일째인 11일 리커브 남자 개인전 3위 결정전에서 마테오 보르사니(이탈리아)를 7-3(29-29 30-29 28-27 28-30 29-28)으로 물리치고 동메달을 목에 걸었다. 이로써 김제덕은 메이저대회에서 처음으로 시상대에 오르는 기쁨을 누렸다. 2021년 열린 도쿄올림픽에서 처음으로 태극마크를 달았던 김제덕은 이 대회 혼성 단체전과 남자 단체전, 2021 양크턴·2023 베를린 세계양궁선수권 단체전 금메달을 목에 걸었지만 개인전에서 입상하지는 못했다.

K양궁의 미래 한국 양궁 리커브 김제덕이 11일 광주 5·18 민주광장에서 열린 2025 세계양궁선수권대회에서 동메달을 목에 걸고 기념촬영을 하고 있다. 광주=연합뉴스

이번 메달은 형들이 부진한 상황에서 이룬 쾌거였다. 김우진(청주시청)은 32강에서 조기 탈락했고, 고열에 시달렸던 이우석(코오롱)은 16강에서 짐을 쌌다. 8강부터 홀로 남았던 김제덕은 여기에서 당즈준(대만)을 7-1(29-27 30-30 29-28 29-27)로 제압했다. 준결승전에서 안드레스 테미뇨(스페인)에게 4-6(29-29 28-29 28-28 30-29 29-30)으로 져 3위 결정전으로 밀린 김제덕은 한국 양궁 자존심을 세웠다.



김제덕의 메달로 한국 리커브 대표팀이 따낸 메달은 4개(금1·은1·동2)로 늘어났다. 리커브 대표팀은 전날 남자 단체전에서 미국 대표팀을 꺾고 금메달을 차지했다. 또 한국은 혼성전 은메달과 여자 단체전 동메달을 수확했다.



김제덕은 “선수촌에서부터 함께 훈련해온 형들이 탈락하고 혼자 남았을 때 부담이 됐고 많이 외로웠다”며 “8강을 치를 때 긴장도 됐고, 부정적인 생각도 많이 들었다”고 돌아봤다. 하지만 김제덕은 “어차피 겪어나가는 과정이라고 생각해 이겨내 보자고 다짐했다”며 “형들 응원소리가 자신감으로 전환됐다”고 강조했다.



이제 김제덕은 2026 아이치·나고야 아시안게임 개인전 금메달을 목표로 훈련에 매진할 계획이다. 그는 “아시안게임에 나가려면 늘 그랬듯이 올림픽 우승보다 어렵다는 국가대표 선발전과 최종평가전을 통과해야 한다”며 “최선을 다해 더 큰 선수가 되고 싶다”고 덧붙였다.

