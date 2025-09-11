포항시, ‘2025 경북 국제 AI·메타버스 영상제(GAMFF)’ 13일 개막

경북 포항시는 오는 13~14일까지 양일간 효자아트홀에서 ‘2025 경북 국제 AI·메타버스 영상제(GAMFF)’를 개최한다고 11일 밝혔다.

이번 영상제는 인공지능(AI)과 메타버스 등 첨단 기술을 영상·예술에 접목한 국내 유일의 융복합 문화축제로, 포항이 대한민국 ‘AI 수도’로 도약하고자 하는 비전을 문화산업 영역까지 확장하는 국제 무대가 될 전망이다.

‘2025 경북 국제 AI·메타버스 영상제(GAMFF)’ 홍보물. 포항시 제공

특히, 대한민국 AI산업 대전환을 선도해 온 포항은 이번 행사에서 ‘AI 문화융합도시’라는 새로운 도시 패러다임을 제시하며, AI 융합의 지평을 선도적으로 넓혀 갈 계획이다.

주요 프로그램은 AI 아트테크 어워즈, GAMFF 영상 상영회, 감독과의 대화(GV) 등이다.

행사장 야외에는 AR·VR, OLED TV를 활용한 영상 감상존과 AI 사진관·뷰티샵·사주·비서·음악 프로듀서 등 다양한 체험을 즐길 수 있는 AI 체험존도 운영된다.

특히 13일 오후 12시에는 배우 이병헌·진선규·이하늬 주연의 애니메이션 ‘킹 오브 킹스’, 14일 오전 11시에는 유해진·강하늘·박해준 주연의 영화 ‘야당’이 무료 상영되며 시민들의 관심을 모으고 있다.

또 영화 ‘좀비딸’의 필감성 감독, ‘야당’의 황병국 감독이 참여하는 GV는 작품 해설과 관객과의 질의응답이 이어져 깊이 있는 감상의 기회를 제공한다.

행사 하이라이트인 ‘AI 아트테크 어워즈’는 13일 저녁 열리며 배우 오지호, 원기준, 방송인 박지윤 등 다양한 인사들이 참석한다.

오후 5시 30분 레드카펫을 시작으로 오후 6시 본 시상식이 진행되며, AI와 시각특수효과(VFX) 등 첨단 기술이 접목된 국내외 작품을 대상으로 8개 부문 시상이 이뤄진다.

이강덕 시장은 “이번 영상제를 통해 포항이 디지털 기술과 문화콘텐츠가 함께 성장하는 도시로 도약할 수 있는 계기를 마련했다”며 “앞으로도 디지털 전환과 문화산업 육성을 두 축으로 삼아 글로벌 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.

