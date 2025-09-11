강성지지층 휩쓸려 협상 ‘없던 일로’… 野 “협치 전제 무너져”

더불어민주당이 11일 3대(내란·김건희·순직해병) 특검법 개정안 관련 여야 합의를 파기한 것은 당내 강경파의 손을 들어준 것이라는 해석이 나온다. 여야 원내대표는 전날 특검 수사 기간을 추가로 연장하지 않고 수사 인력 증원도 최소화하는 특검법 수정안에 합의했다. 하지만 당내 강경파가 “수사 기간·인력 확대가 개정안의 핵심”이라며 강하게 반발하자, 민주당이 원안대로 수사 기간과 인력을 확대하기로 한 것이다. 민주당이 강경파에 휩쓸려 국회 협상마저 파기했다는 비판이 나온다.

당대표·원내대표 충돌 더불어민주당 정청래 대표와 김병기 원내대표가 11일 3대 특검법 관련 여야 협상 결렬 과정에서 공개 충돌했다. 왼쪽 사진은 정 대표가 이날 국회에서 열린 비공개 의원총회에 입장하는 장면이고, 오른쪽은 김 원내대표가 같은 날 국회 정책조정회의에 참석하는 모습이다. 허정호 선임기자

◆與 “원안대로 수사 기간·인력 증원”



민주당 김현정 원내대변인은 의원총회 종료 후 기자들과 만나 “특검 기간과 인력에 대해서는 법제사법위원회에서 올린 원안대로 하기로 했다”고 말했다. 민주당은 다만 원안에 있던 특검의 군 검찰 수사 지휘권과 국가수사본부(국수본) 수사 지휘권, 재판 의무 중계 조항은 수정해 제출했고 본회의에 상정돼 이날 통과됐다.



민주당이 기존에 추진하던 개정안은 △특검 수사 기간 30일씩 최대 두 차례 연장 가능 △특검 인력 증원(내란·순직해병 특검은 10명씩, 김건희 특검은 30명 증원) △내란 재판 중계 관련 내용이 골자였다. 여야 원내대표는 전날 본회의를 앞두고 회동해 △특검 수사 기간은 추가로 연장하지 않고 △수사 인력은 10명 이내로 증원 △내란 재판 생중계는 재판장 판단에 따라 공공질서를 훼손할 우려가 있는 경우 중계하지 않도록 수정해 처리하기로 합의했다. 25일 정부조직법 처리를 목표로 하는 여당으로선 금융감독위 설치법을 통과시키기 위해 야당 협조가 필요한 만큼, ‘합의’를 이루는 데 초점을 맞춰 야당 요구를 수용한 것이었다.

더불어민주당 정청래 대표(오른쪽)과 김병기 원내대표가 11일 국회 본회의에서 상정된 '더센 특검법(3대 특검법 개정안)' 개정안에 대한 수정안 처리를 지켜보고 있다. 연합뉴스

그러나 양당 합의문이 발표된 이후 사회관계망서비스(SNS)에는 수정안에 반대하는 민주당 지지자들과 의원들의 비판이 줄을 이었다. 특검법 개정의 핵심은 수사 기간과 인력 보강에 있으며, 이에 대한 개정이 이뤄지지 않는다면 합의는 필요 없다는 게 이들 주장이었다.

민주당은 결국 ‘협상 최종 결렬’을 선언했다. 정청래 대표는 이날 국회에서 기자들과 만나 “특검법 개정안 핵심 중 핵심이 기간 연장이라서 연장을 안 하는 쪽으로 협상한 것은 특검법 취지와 정면으로 배치된다”며 “협상안은 지도부 뜻과 다르기 때문에 어제 바로 재협상을 지시했다”고 밝혔다.



국민의힘은 특검법 수정안이 일방적으로 파기된 것을 두고 “이것이야말로 민주당이 ‘정청래 사당’이라는 비판을 피할 수 없는 이유”라고 꼬집었다. 유상범 원내수석부대표는 SNS에 “원내대표가 책임지고 체결한 합의조차 당대표 눈치와 문자폭탄 앞에서 무력화된다면, 민주당 원내지도부의 존재 의미는 무엇인가”라며 “협치의 최소한 전제가 무너지는 것”이라고 비판했다. 이어 “협치를 부정하고 의회민주주의 준수를 포기하겠다는 얘기일 뿐”이라고 덧붙였다.

정청래 더불어민주당 대표와 김병기 원내대표가 11일 서울 여의도 국회에서 열린 제429회국회(정기회) 제4차 본회의를 마친 후 대화 없이 본회의장을 나서고 있다. 뉴스1

◆강성 지지층에 끌려가는 與



여당이 하룻밤 새 여야 합의를 뒤집는 과정에서 드러나듯, 강성 지지층을 겨냥한 당내 강경파의 입김이 갈수록 거세지는 모습이다. 특히 지지층의 호응도가 높은 검찰·사법·언론 3대 개혁을 추진하는 과정에서 불거질 수 있는 부작용을 고려해 속도조절을 해야 한다는 목소리가 커지고 있지만, 당내 강경파들은 오히려 강공 드라이브를 이어가고 있다. 의원들은 지지자들의 ‘문자 폭탄’ 등 항의 공세 탓에 중도 민심보다는 강성 지지층에 먼저 반응할 수밖에 없다고도 하소연했다. 당 지도부 소속 한 의원은 “특검법을 여야가 합의했다는 소식이 전해지자 어젯밤 사이 지지자들 문자만 2000통 넘게 쏟아졌다”며 “전화까지 몰려 일을 할 수 없을 지경”이라고 털어놨다.



실제 ‘개혁 당대표’를 내세운 정 대표의 강경 노선이 이어지면서 중도층 지지세는 흔들리는 모양새다. 한국갤럽 정례조사에 따르면 이재명 대통령 취임 직후 47%였던 중도층의 민주당 지지율은 석 달 만에 39%로 하락했다. 이재명정부 출범 이후 줄곧 40%대를 유지해 온 중도층 지지율이 30%대로 내려앉은 것은 처음이다.

