‘조국 비대위’ 출범… 성비위 사태 수습 과제

피해자 반발·줄탈당 내홍 해결 시급
당내 성 비위 사건으로 위기에 빠진 조국혁신당이 11일 조국 당 혁신정책연구원장을 비상대책위원장으로 임명했다. 혁신당이 다시 ‘조국 체제’로 회귀하면서, 조 위원장은 출소 한 달 만에 당을 정상궤도로 복귀시켜야 하는 정치적 시험대에 오르게 됐다.
혁신당은 이날 국회에서 당무위원회를 열고 조 위원장 임명을 의결했다. 조 위원장은 임명 직후 입장을 내고 “창당 때보다 더 무거운 마음으로 당무위 결정을 받아들인다”며 “비대위를 통해 새로운 혁신당으로 태어나라는 당원과 국민의 뜻을 실천하겠다”고 밝혔다. 새 비대위는 15일부터 가동된다.
서왕진 원내대표는 당무위 이후 기자들과 만나 “조 위원장 선출을 위한 찬반 투표를 진행한 결과 압도적 다수의 찬성으로 선출됐다”고 밝혔다. 앞서 혁신당 의원들은 4차례 의원총회를 연 끝에 의원 다수의 찬성으로 조 위원장을 단수 추천하기로 결정했다. 지난달 15일 특별사면으로 출소한 조 위원장은 당초 11월 전당대회에서 당대표직에 복귀할 예정이었지만, 성 비위 사태로 당 지도부가 총사퇴하면서 예상치 못한 조기 등판을 하게 됐다.
리더십 심판대에 선 조 위원장에게 당장 시급한 과제는 사태 수습이다. 사건 피해자 측과 당 일각에서는 피해자 신뢰 문제 등을 이유로 ‘조국 비대위’에 부정적인 입장을 보여왔다. 이런 점을 의식한 듯 조 위원장도 피해자들에게 재차 사과하며 “피해 회복과 재발 방지를 위한 피해자 지원 등 제도적 정비를 서두르겠다”고 강조했다.
피해자 중 한 명인 강미정 전 대변인이 지난 4일 탈당 기자회견을 연 후 당 주요 인사들도 잇따라 당을 떠났다. 전날에는 조 위원장의 영입으로 공동창당준비위원장을 맡았던 은우근 상임고문이 탈당을 선언했다.
