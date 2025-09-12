전재수 “해수부 연내 이전 완수” [비즈 Who]

전재수(사진) 해양수산부 장관이 “12월까지 해수부의 부산 이전을 완수하겠다”고 밝혔다. 국정과제인 북극항로 개척을 위한 태스크포스(TF)는 전 장관이 직접 총괄하기로 했다.



전 장관은 11일 정부세종청사에서 이재명정부 출범 100일 기자간담회를 갖고 이같이 말했다. 전 장관은 “해수부가 연내 부산으로 이전할 수 있도록 예비비 867억원을 확보했다”며 “부산시·재정 당국과 협의해 직원들의 정주 여건 지원 대책도 최대한 발굴했다”고 말했다. 이어 “모든 직원이 부산 이전에도 업무에 집중할 수 있도록 전·월세 지원, 관사 제공 등 부산 정착을 지원하겠다”며 “해수부 산하 공공기관 중 부산으로 함께 이전하는 기관들도 조속히 확정해 본격적인 이전 준비에 착수하겠다”고 덧붙였다.



북극항로 개척에 대해서는 “차관을 중심으로 운영해 왔던 북극항로 TF를 장관이 직접 총괄 관리하는 구조로 바꾸겠다”고 말했다. 아울러 분야별 전문가가 참여하는 북극항로자문위원회와 민관 전문가가 참여하는 북극항로위원회 등을 설치할 예정이다. 북극항로에 대한 체계적인 연구 수행을 위해 차세대 쇄빙연구선 건조계약을 한화오션과 체결했다고 밝혔다.



이 밖에도 국정과제인 에너지고속도로 조성을 위한 해상풍력 입지를 내년 법 시행에 맞춰 조속히 마련하고, ‘제4차 UN해양총회’ 유치를 차질 없이 준비한다는 계획이다. 수산분야의 인공지능(AI) 도입을 위한 10만평 규모의 ‘스마트 수산업 혁신 선도지구’를 12월까지 선정하고, 350조원 규모의 AI 자율운항 선박 시장을 선점하기 위한 연구개발의 예비타당성조사 면제도 추진하기로 했다. 아울러 기후변화에 대응하기 위한 ‘기후변화 복원해역’ 도입 및 대책, 어업인의 안전을 위한 관리방안 마련에도 속도를 낸다는 방침이다.

