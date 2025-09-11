“망각 속에 묻힌 과거사 보여주는게 문학”

“한국과 중국 모두 압축성장을 겪 으며 인간성이 마모되고 물질만 좇는 시대를 맞이했죠. 옌롄커 선생의 문학에는 바로 이 점이 풍자와 해학으로 잘 나타나 있습니다.”(현기영)



“용감한 정치적 작가인 현기영 선생을 만나뵈어 반갑습니다. 한국 문학은 중국, 일본보다 훨씬 앞서가고 있죠. 한국 문학이 최고봉에 서서 아시아 문학을 이끌어가기를 바랍니다.”(옌롄커)

11일 서울 중구 프레이저 플레이스 남대문에서 열린 ‘2025 서울국제작가축제’ 기자간담회에서 중국의 옌롄커 작가(왼쪽)가 축제 참가 소감을 말하고 있다. 오른쪽은 현기영 작가. 뉴시스

11일 서울 중구 프레이저 플레이스 남대문에서 열린 ‘2025 서울국제작가축제’(작가축제) 개최 기념 기자간담회에서 한국과 중국의 두 거장 작가는 이렇게 말했다.



올해로 14회를 맞는 작가축제는 한국문학번역원의 주최로 12일부터 6일간 서울 종로구 그라운드서울에서 열린다. 현기영(84)과 옌롄커(67)는 ‘보이는 것’과 ‘보이지 않는 것’을 주제로 12일 개막 대담을 펼치며 축제의 포문을 연다. 옌롄커를 비롯해 8개국 출신 10명의 외국 작가와 19명의 한국 작가가 참여해 대담과 주제토론에 참여한다.



두 작가는 서로 다른 국가와 시대를 살아왔지만, 각국의 역사적 상처와 국가 폭력을 작품에 담아냈다는 공통점을 지닌다. 현기영은 ‘순이삼촌’ 등 작품에서 제주 4·3의 아픔을 다뤘고, 옌롄커는 ‘인민을 위해 복무하라’, ‘딩씨 마을의 꿈’ 등에서 중국 현대사의 부조리를 강도 높게 비판해 중국 당국으로부터 출판 금지 조치를 받기도 했다. 2014년 카프카상을 받은 옌롄커는 노벨문학상 유력 후보로 거론되는 인물이기도 하다.



두 작가는 ‘보이는 것’ 이면의 진실을 드러내는 문학의 역할에 대해 강조했다. 현기영 작가는 “망각 속에 묻힌 과거사를 보이게 만드는 것이 문학의 소중한 역할”이라고 짚었다. 옌롄커 작가는 “작가의 경험은 매우 제한적이지만 작가가 써내는 진실은 무한하다”고 역설했다. 옌롄커 작가는 또 동아시아 문학장에서 한국의 선도적 위치에 대해 여러 차례 언급했다.

