삼성D, 미래 성장동력 ‘차량용 OLED’ 공격적 사업 확대

삼성디스플레이가 차량용 유기발광다이오드(OLED)를 미래 성장 동력으로 점찍고 공격적인 사업 확대에 나서고 있다. 관련 시장이 향후 5년간 매년 33%씩 커질 것이라는 분석이 나오는 등 폭발적인 성장이 예견돼서다.



이주형 삼성디스플레이 중소형사업부장(부사장)은 10일(현지시간) 독일 뮌헨에서 진행된 ‘IAA 모빌리티 2025’ 콘퍼런스에서 자사 차량용 OLED 기술력과 고객 편의성을 소개하며 완성차 업체들에 러브콜을 보냈다. IAA는 세계 3대 모터쇼 증 하나로, 삼성전자는 전 세계 패널 업체 중 유일하게 이번 IAA에 참여해 차량용 OLED 브랜드 ‘드라이브’를 처음으로 공개했다.

독일 뮌헨에서 열린 ‘IAA 모빌리티 2025’에 삼성디스플레이의 ‘멀티 라미네이션’ 솔루션이 전시된 모습. 삼성디스플레이 제공

이 부사장은 “삼성 OLED는 새롭고 특별한 무언가를 원하는 소비자들에게 설레는 즐거움을 제공할 수 있다. 슬라이더블, 벤더블, 롤러블 등 미래형 콘셉트는 이제 현실로 다가오고 있다”며 자사 △플렉스 매직 픽셀(FMP) △언더 패널 카메라(UPC) 기술을 언급했다. FMP는 조수석에서 영상을 시청할 때 운전자 쪽은 시야를 막아 주행 방해요소를 원천 차단해주는, UPC는 카메라를 디스플레이에 내장해 카메라 구멍을 없애는 기술이다.



이 부사장은 완성차 고객의 비용을 줄여줄 솔루션으로 자사 ‘멀티 라미네이션’을 제안하며 삼성디스플레이가 신차 기획 단계부터 중장기 미래까지 함께 고민할 수 있는 파트너라는 점을 강조했다. 멀티 라미네이션은 중소형 사이즈의 디스플레이 여러 개를 연결해 하나의 대형 화면으로 구현하는 기술로, 완성차 업체로선 자유롭게 제품을 디자인하면서도 제품 개발에 투입되는 시간을 줄일 수 있다.



삼성디스플레이는 차량용 OLED 시장의 잠재력에 주목하고 있다. 시장조사기관 옴디아는 차량용 OLED 시장 규모가 매출 기준 지난해 약 8억8000만달러(1조2000억원)에서 2030년 48억6000만달러(6조7000억원)로 연평균 성장률(CAGR) 33%에 달할 것으로 내다봤다. 전체 차량용 디스플레이 시장 내 OLED 비중 또한 같은 기간 7%에서 23.6%로 급증할 전망이다. 삼성디스플레이는 지난해 차량용 OLED 시장에서 55.9% 점유율로 글로벌 1위를 차지했다.

