“K가전 원더풀”… 美소비자 잡은 삼성·LG

전 세계 TV·가전 시장 양대산맥인 삼성전자와 LG전자가 최대 시장인 미국에서 잇따라 소비자 만족도 1위를 석권하며 브랜드 경쟁력을 증명했다.



11일 업계에 따르면 삼성전자는 최근 미국 소비자만족지수협회(ACSI)가 발표한 ‘2025년 소비자 만족도’ 결과에서 TV, 가전, 청소기 등 여러 부문에서 1위를 차지했다. ACSI는 미국 최고 권위의 시장조사업체다.



삼성전자는 TV 부문에서 83점으로 가장 높은 점수를 받으며 각 81점을 기록한 LG전자와 중국 TCL을 앞질렀다. ACSI는 “업계 선두주자인 삼성은 최첨단 기술을 도입하는 데 앞장서고 있으며 프리미엄 고가 카테고리에서 표준을 제시하고 있다”고 평가했다. 삼성전자는 글로벌 TV 시장에서 19년 연속 출하량 점유율 1위를 유지하고 있다.



삼성전자는 전체 가전 부문에서 미국 업체 월풀과 함께 공동 1위에 올랐고, 올해 신설한 청소기 부문에서도 1위를 차지했다. 삼성전자는 지난 5월 발표된 ACSI 스마트폰·워치 부문에서도 각각 선두에 오른 바 있다.



LG전자는 최근 미국의 권위 있는 소비자 매체 컨슈머리포트가 발표한 ‘올해 최고의 대용량 세탁기’에서 △드럼 △통돌이 △교반식 등 전 부문 1위를 석권했다. 특히 LG전자가 올해 새롭게 선보인 초프리미엄 ‘LG 시그니처’ 세탁기는 모든 평가 제품 중 가장 높은 점수(86점)를 받으며 경쟁력을 인정받았다. 컨슈머리포트는 해당 제품에 대해 “모든 평가 대상 중 가장 큰 용량을 갖춘 제품으로, 미니멀리즘 디자인과 뛰어난 세탁 성능을 갖췄다”고 호평했다.

