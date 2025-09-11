서울에 뜨는 여자테니스 '스타'들 …“시비옹테크·라두카누 직관 가자”

여자 테니스 톱스타들이 서울을 찾는다. 13일 서울 송파구 올림픽공원 테니스코트에서 개막하는 국내 유일의 여자프로테니스(WTA) 투어 코리아오픈에 참여하기 위해서다.

이번 대회에는 올해 윔블던 여자단식 우승자인 세계랭킹 2위 이가 시비옹테크(폴란드)와 2021년 US오픈에서 정상에 오른 에마 라두카누(34위·영국), 지난해 윔블던 챔피언 바르보라 크레이치코바(40위·체코), 2020년 호주오픈에서 우승한 소피아 케닌(31위·미국) 등 메이저대회 우승 경력이 있는 선수들이 대거 한국 팬들과 만난다.

시비옹테크(왼쪽부터), 라두카누

이들 외에도 에카테리나 알렉산드로바(11위·러시아), 클라라 타우손(12위·덴마크), 다리야 카사트키나(16위·호주), 디아나 슈나이더(19위·러시아) 등 세계랭킹 20위 이내 선수들이 나서 우승트로피를 두고 경쟁을 벌인다. 다만 출격을 예고했던 올해 윔블던과 US오픈대회 여자단식 준우승자 어맨다 아니시모바(4위·미국)가 발목 부상으로 출전을 포기한 점은 아쉽다.

그래도 역시 한국 팬들의 관심을 끄는 선수는 시비옹테크와 라두카누다. 코리아오픈에 처음 출전하는 시비옹테크는 만 20세도 되기 전인 2020년 프랑스오픈에서 처음 메이저 왕좌에 오른 이래 메이저대회 단식에서 6차례나 우승했다. 현역 선수로는 비너스 윌리엄스(미국)의 7회에 이어 많은 메이저 단식 우승 기록 보유자다. 내년 호주오픈에서 우승하면 ‘커리어 그랜드 슬램’을 달성한다. 시비옹테크의 아버지 토마즈는 1988년 서울 올림픽에 폴란드 조정 국가대표로 출전한 인연이 있다.

이번이 코리아오픈 세 번째 출전인 라두카누는 2022년 4강, 지난해 8강에 진출했다. 루마니아인 아버지와 중국인 어머니 사이에서 태어나 동양 문화와도 친숙하다. 라두카누는 2021년 US오픈 외에는 투어 이상급 대회 단식 우승 경력이 없기 때문에 한국에서 첫 일반 투어 대회 우승 소식을 전할 수 있을지 기대된다. 이번 대회는 예선이 13, 14일에 진행되고, 본선은 15일부터 시작한다. 총상금은 106만4510달러로 지난해(92만2573달러)보다 14만1937달러 늘었다. WTA 투어는 이번 코리아오픈을 시작으로 11월 초까지 중국, 일본, 홍콩, 인도 등 아시아 지역에서 일정을 진행한다.

