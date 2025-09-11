부산테크노파크, 지·산·학 기술매칭으로 기업혁신 견인

부산테크노파크는 최근 웨스틴조선부산에서 ‘2025 동남권 지·산·학 기술매칭데이’를 성황리에 개최했다고 11일 밝혔다.

이번 행사에는 부산대·국립한국해양대 등 동남권 대학·연구기관 22곳과 지역기업 82개 업체가 참여했고, 총 175건의 기술 상담을 통해 산·학·연 협력의 실질적인 성과를 거뒀다.

대학 기술을 기업 현장에 접목하기 위한 ‘2025 동남권 지·산·학 기술매칭데이’가 개최되고 있다. 부산테크노파크 제공

2022년부터 매년 부산에서 열리는 ‘지·산·학 기술매칭데이’는 공공분야 기술이전 촉진과 기업 맞춤형 기술 활용의 기회 확대에 기여해 왔다. 올해는 부산시와 경남도, 기술보증기금, 연구개발특구진흥재단 부산본부, 부산연합기술지주 등 유관기관 관계자 250여명이 함께했다.

올해 행사에서는 사전 수집된 연구자 프로필 및 기술자료 225건을 기반으로 △연구자 상담 41건 △기술 상담 86건 △유관기관 상담 48건이 진행됐다. 특히 ‘지·산·학 연결중개 촉진 지원사업’과 연계해 12건의 기술이전 비용(총 2억3000만원 규모) 지원이 확정되면서 상담 성과가 실제 사업화로 이어지는 성과를 도출했다.

부산테크노파크는 2023년부터 부산시와 공동으로 ‘지·산·학 연결중개 촉진 지원사업’을 통해 대학의 연구성과물이 기업 현장에서 활용될 수 있도록 지원하고 있다. 이번 행사를 계기로 △기술 수요 발굴 △매칭 상담 △사업화 지원으로 이어지는 단계별 맞춤형 지원 체계가 본격적으로 성과 창출 단계에 들어섰다는 평가다.

김형균 부산테크노파크 원장은 “올해 동남권으로 확대해 열린 기술매칭데이가 175건의 상담과 12건의 기술이전이라는 실질적 성과를 창출했다”며 “앞으로 대학 기술이 기업 현장에서 더 널리 활용될 수 있도록 다양한 연결중개 기능을 강화해 나가겠다”고 말했다.

