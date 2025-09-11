광주시, AI 중심도시 도약 비전 선포

광주시가 인공지능(AI) 2단계 사업을 바탕으로 AI중심도시 도약을 위한 비전을 공개했다.

광주시와 인공지능산업융합사업단은 11일 오후 광주 첨단3지구 인공지능집적단지에서 광주의 인공지능 중심도시 도약 비전을 제시하는 ‘모두의 AI, 광주 비전 선포식’을 열었다.

선포식에는 강기정 시장과 광주시의회, 대학 총장, 경제단체 및 기업·유관단체 관계자와 시민 등 500여명이 참석했다.

이날 선포식은 지난달 22일 예비타당성조사가 면제된 6000억원 규모의 '인공지능 2단계 사업'을 바탕으로 도시를 인공지능이 중심으로 발전시키겠다는 목표가 담겼다.

인공지능을 체험하고 디지털 기반의 놀이와 휴식을 제공하는 'AI공원놀이터'가 조성되고 이동시간 단축·대중교통 최적화가 가능한 교통시스템을 도입한다.

행정·상담·민원 등은 인공지능 민원비서가 도입돼 24시간 운영되며 시민들이 시정에 직접 참여하고 토론 등을 활성화 할 수 있는 '민주주의 플랫폼'도 도입한다.

광주시민의 건강을 위한 인공지능 중심의 맞춤형 헬스케어 등이 일상생활에 활용되며 문화·여가·도 추천한다.

인공지능 안전 보안관을 도입해 범죄 예방·재난 대응 감시체계를 고도화한다.

광주시는 인공지능 도시로 바꾸기 위해 이날 반도체·AI 분야 21개 기업과 업무협약도 체결했다.

협약을 맺은 기업들은 광주로 이전하거나 사무소를 설치해 인공지능 산업 성장과 인재 양성을 추진한다.

광주가 인공지능 도시로 도약하기 위한 핵심과제는 정부가 추진하고 있는 '국가AI컴퓨팅센터'로 보고 시민 퍼포먼스를 통해 유치를 요구했다.

국가AI컴퓨팅센터는 총 2조5000억원 규모이며 광주는 이미 국가AI데이터센터를 갖추고 있어 최적지다.

강기정 시장은 “광주는 2017년부터 인공지능 산업을 이끌고 있으며 전국에서 유일하게 국가AI데이터센터·기업·인재의 3대 생태계를 동시에 갖춰왔다”며 “선포식을 계기로 시민 모두가 인공지능 혜택을 체감할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

