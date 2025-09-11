"트럼프, 수갑문제 등 韓희망대로 조치 지시"…구금자 귀국 돌파구

한국인 300명이 미국에 구금된 가운데 미 정부가 신속한 귀국을 위한 조치를 지시했다고 외교부가 11일 밝혔다. 구금 한국인 근로자들의 귀국이 조기에 이뤄질 것으로 기대된다.

조현 외교부 장관은 이날 백악관에서 루비오 장관을 만난 자리에서 "(구금된 한국인들은)범죄자가 아닌 만큼 수갑 등에 의한 신체적 속박 없이 신속하게 미국을 출국할 수 있도록 해달라"고 요구했다고 외교부가 보도자료를 통해 전했다.

조 장관은 또한 이들이 향후 미국 재방문에 어떠한 불이익도 받지 않도록 미 행정부의 각별한 관심과 지원을 강력히 요청했다.

조 장관은 특히 유사 사례 재발 방지를 위해 새로운 비자 카테고리를 만드는 것을 포함한 다양한 방안 논의를 위한 '한미 외교부-국무부 워킹그룹' 신설을 제의했다고 외교부는 밝혔다.

이에 루비오 장관은 "트럼프 대통령도 이재명 대통령과 도출한 한미 정상회담의 성과를 높이 평가하고 있고, 이 사안(한국인 300명 구금)에 대한 한국인의 민감성을 이해하며, 특히 미국 경제·제조업 부흥을 위한 한국의 투자와 역할에 대해 긍정적으로 보고 있다"고 말했다고 외교부는 밝혔다.

루비오 장관은 또한 "트럼프 대통령이 한국 측이 원하는 바대로 가능한 이뤄질 수 있도록 신속히 협의하고 조치할 것을 지시했다"고 말했다고 외교부는 전했다. 이에 따라 구금자들을 구금 시설에서, 한국행 전세기가 대기 중인 공항으로 이송하는 과정에서 수갑 등을 차지 않도록 해달라는 한국의 요구가 수용될 가능성이 커진 것으로 보인다.

외교부는 "오늘 면담에 따라 우리 정부는 미측과 행정적 실무협의를 적극 전개하고 있으며, 필요한 모든 절차를 마무리해 국민들이 가장 빠른 시일 내 구금에서 해제되고 귀국할 수 있도록 모든 노력을 기울이고 있다"고 밝혔다.

다만, 외교부 자료에 앞서 미 국무부가 낸 면담 결과 자료에는 루비오 장관과 조 장관이 한국인 구금자들에 대한 논의를 했다는 언급이 없었다.

국무부는 루비오 장관이 "한국의 대미 투자를 환영하며, 이 분야의 협력을 심화하는 데 관심이 있다"고 말했다고 밝혔다.

이날은 미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 지난 4일 이뤄진 미 이민당국의 불법 체류 및 고용 전격 단속에서 체포된 한국인들이 구금 시설에서 풀려나 '자진 출국' 형태로 전세기를 타고 귀국하기로 예정된 날이었다.

하지만, 이 일정은 갑작스레 지연됐다. 외교부는 그 이유를 구체적으로 밝히지 않은 채 '미국 측 사정' 이라고만 설명한 상황이다.

구금된 한국인 노동자들을 태우고 갈 전세기는 이미 조지아주 애틀랜타 국제공항에 도착해 있는 상황이다.

