국민성장펀드 150兆로 확대… “대한민국 미래 만드는 초석”

첨단전략산업 적극 지원 나서
재계인사 총출동 공개 토론도
이재명 대통령은 10일 ‘국민성장펀드 보고대회’를 열고 당초 100조원 규모로 예정됐던 국민성장펀드를 150조원 규모로 확대하기로 했다. 이 대통령은 벤처 생태계 활성화 등을 통해 첨단전략산업 육성을 적극 지원하겠다는 의지를 다졌다.
이 대통령은 이날 서울 마포 프론트원에서 열린 국민성장펀드 국민보고대회 및 토론회에서 “국민성장펀드는 정체된 우리 산업에 새롭게 활력을 불어넣을 것이고 국민과 정부와 경제계가 함께 대한민국의 미래를 만드는 초석이 될 것”이라며 “우리가 이전에 100조원 규모 펀드를 이야기했는데 좀 더 과감하게 펀드 규모를 150조원으로 50% 더 늘려 확대하기로 했다”고 밝혔다. 그러면서 “지원 방식도 대대적으로 개편해 우리 경제를 선도할 핵심산업 그리고 프로젝트에 대규모로, 장기적으로 자금을 투자하기로 했다”고 덧붙였다.
이 대통령은 “우리 대한민국은 몇 년간 지속됐던 저성장을 계속할 것이냐, 주력 산업의 경쟁력 약화 등으로 매우 어려운 지경이 됐는데 계속 이 상태를 방치할 것이냐, 아니면 새롭게 선진국으로 도약할 것이냐를 결정하는 중요한 분기점에 서 있다”고 진단했다. 이어 “이제 대한민국의 재도약을 위해서 우리가 새롭게 위기를 기회로 바꿔서 도전하고, 또 성취를 할 때가 됐다”며 “그러려면 우리가 가진 모든 역량을 총동원해야 되고, 우리가 가진 힘을 함께 모으는 국민적 통합이 정말로 필요하다”고 강조했다.
이 대통령은 또 “우리가 추진하고자 하는 국민성장펀드는 성장의 기회와 과실을 함께 골고루 나누는 게 중요하다”면서 “산업, 금융, 벤처 등 모든 부분에 관련된 분들이 적극적인 참여를 해주시길 부탁드린다”고 당부했다.
이날 토론회에는 재계 인사들이 총출동해 공개 토론을 벌였다. 최태원 SK 회장과 서정진 셀트리온 회장, 박승희 삼성전자 사장 등이 참석했다. 정부에서는 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관, 배경훈 과학기술정보통신부 장관, 김정관 산업통상자원부 장관 등이 참석했고 대통령실에서는 김용범 정책실장, 하준경 경제성장수석, 하정우 AI미래기획수석 등이 참석했다.
